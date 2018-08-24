Samsun'un Havza ilçesinde 6. Çiğdemtepe Festivali gerçekleştirildi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Hacıdede Mahallesi Çiğdemtepe mevkisinde düzenlenen festivalin açılışında, gelenek ve görenekleri yaşatmak için insanları bir araya getirmenin zor bir iş olduğunu söyledi.



Tüm mübadil mahallelerin bir araya gelerek festivalin daha geniş kapsamlı gerçekleşmesini arzuladıklarını dile getiren İkiz, "Birçok hemşehrimiz sılayı rahim yaptı. Şimdi dönüş yolculuğu başladı. Allah kazasız belasız evlerine ulaşmayı nasip etsin. Allah, birlik ve beraberliğimizi bozmasın, bozmak isteyenlere de fırsat vermesin." dedi.

Festival Kutlama Komitesi ve Havza Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Derneği Başkanı Hasan Gümüş de festival ile mahalle halkını bir araya getirmek ve yeni nesillere kültürel değerleri öğreterek yaşatılmasını sağlamayı amaçladıklarını aktardı.

Havza Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Derneğini de hayata geçirdiklerini dile getiren Gümüş, bundan sonraki festivallerin daha yoğun ve renkli şekilde geçeceğine inandığını kaydetti.

Karadeniz Rumeli Dernekler Federasyonu Başkanı Kemalettin Altınsoy da Türklerin Balkanlara gitmesi, mübadeleyle tekrar Türkiye'ye gelme sürecini anlatarak, gelenek ve göreneklerine sahip çıkmaları gerektiğini ifade etti.

Samsun Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Derneği Başkanı Olcay Yanık ise birlik ve beraberlik adına düzenlenen festivale katkı vermekten onur duyduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından başlayan festivalde çeşitler etkinlikler yapıldı.

Festivale İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Havza Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ömer Büyük ile vatandaşlar katıldı.