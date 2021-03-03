6 büyüklüğünde deprem
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

6 büyüklüğünde deprem

03.03.2021 17:04 | Son Güncelleme: 03.03.2021 17:09

Yunanistan'ın orta kesimindeki Larissa kentinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yunanistan'ın orta kesimindeki Larissa kentinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Atina Yer Bilimleri Enstitüsü, Larissa kent merkezinin 24 kilometre kuzeybatısında yerel saatle 12.16'da yerin 7,8 kilometre derinliğinde deprem kaydedildiğini açıkladı.

Enstitü, 6 büyüklüğünde meydana gelen ana depremden sonra artçı sarsıntıların sürdüğünü belirtti.

Yunan basınında yer alan haberlerde, bölgedeki bazı eski evlerin yıkıldığı, bazı kilise ve okullarda da maddi hasar oluştuğu aktarıldı.

Tesalya, Volos, Selanik, başkent Atina ve Meriç'e kadar geniş bir alanda hissedilen deprem nedeniyle haberleşmede aksaklıklar yaşandığı, Elassona'da yıkılan bir evin enkazından bir kişinin yaralı olarak kurtarıldığı kaydedildi.

Halka evlere girilmemesi çağrısı yapıldı

Atina Yer Bilimleri Enstitüsü Başkanı Akis Tselentis, artçı depremlere ilişkin gelişmeleri izlemeyi sürdüreceklerini belirterek, halka evlere girilmemesi çağrısında bulundu.

Tesalya Eğitim Müdürlüğü, bölgedeki tüm okulların kapatıldığını ve hasar tespiti için derhal inceleme başlatılacağını kaydetti.

Ana sarsıntının ardından kaydedilen en büyük artçı depremin 4,8 büyüklüğünde olduğu, şu ana kadar can kaybı olmadığı vurgulandı.

Atina Yer Bilimleri Enstitüsü, ilk açıklamasında, depremin büyüklüğünü 5,9 olarak duyurmuştu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünün 6,2, derinliğinin ise 3,08 kilometre olduğunu açıklamıştı.

6 büyüklüğünde deprem
6 büyüklüğünde deprem
6 büyüklüğünde deprem
6 büyüklüğünde deprem

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Mustafa Şentop
Magazin İrem Derici Sedat Kapurtu İbrahim Tatlıses Armağan Çağlayan
Spor Can Bartu Cüneyt Çakır Mustafa Yumlu Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 6 büyüklüğünde deprem - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 17:17:28. #1.16#
title