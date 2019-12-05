6 buçuk saat kalbi durdu 11 gün sonra hastaneden yürüyerek çıktı
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6 buçuk saat kalbi durdu 11 gün sonra hastaneden yürüyerek çıktı

İspanya'da Pyrenees Dağları'nda kaybolduktan sonra vücut sıcaklığı 20,2 dereceye kadar düşen ve kalp atışı 6,5 saat duran bir kadın, cerrahların müdahalesi sonucu 11 gün sonra hastaneden yürüyerek çıktı.

05.12.2019 18:43 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:43
6 buçuk saat kalbi durdu 11 gün sonra hastaneden yürüyerek çıktı

'da Pyrenees Dağları'nda kaybolduktan sonra vücut sıcaklığı 20,2 dereceye kadar düşen ve kalp atışı 6,5 saat duran bir kadın, cerrahların müdahalesi sonucu 11 gün sonra hastaneden yürüyerek çıktı.


İspanya'nın kuzeyinde sınırı üzerindeki Pyrenees Dağları'na eşiyle yürüyüşe çıkan Audrey Mash, kar fırtınasından geri dönemedi ve vücudu dondu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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