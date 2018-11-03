6. Boğaziçi Film Festivali Sona Erdi

Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu "6. Boğaziçi Film Festivali"nde, Murat Düzgünoğlu'nun yönettiği "Halef" filmi "En İyi Ulusal Uzun Metraj Film", Filistinli yönetmen Bassam Jarbawi'nin "Tornavida" filmi ise "En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film" seçildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, İstanbul Medya Akademisi ve Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği tarafından düzenlenen festival, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi.

Etkinlikte konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy, festivalin her geçen yıl çıtayı yükseltmesini memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

Arısoy, ilerleyen yıllarda da festivalde yer almayı arzu ettiğine işaret ederek, bakanlık olarak Türkiye'deki sinema sektörünün dünya piyasasında daha iyi bir marka olması için bu tür etkinliklere destek olduklarını söyledi.

Boğaziçi Film Festivali'nin daha da iyi olacağına inandığını belirten Arısoy, konuşmasının ardından 6. Boğaziçi Film Festivali'nin onur konuğu olan Norveçli yönetmen Bent Hamer'a "Onur Ödülü"nü takdim etti.

100 bin lira değerinde büyük ödül

Yönetmen Serdar Akar başkanlığında oyuncu Begüm Birgören, yönetmen Andaç Haznedaroğlu, senarist Ercan Mehmet Erdem ve görüntü yönetmeni Mehmet Aksın'dan oluşan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi, yarışma filmlerini değerlendirdi.

Değerlendirme sonucunda Murat Düzgünoğlu'nun yönettiği "Halef", en iyi film seçilerek 100 bin lira değerindeki Altın Yunus Ödülü'ne ulaştı. Halef ayrıca, Murat Düzgünoğlu ve Melik Saraçoğlu'na "En İyi Senaryo", Muhammet Uzuner'e "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü getirdi.

"En İyi Yönetmen Ödülü"nü "Anons" filmiyle Mahmut Fazıl Coşkun'un kazandığı festivalde, filmdeki çalışmasıyla Krum Rodriguez de "En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü"nü kazandı.

Gecede ayrıca "Borç" filmindeki performansıyla İpek Türktan Kaynak "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü, Naim Kanat da "En İyi Kurgu Ödülü"nü aldı.

Festivalde bu yıl ilk kez verilen 10 bin lira değerindeki FİYAB Yapımcı Ödülü için Metin Tunçtürk, Nazif Tunç ile Sinan Sertel'den oluşan jüri, "Güvercin" filmi ile Mesut Ulutaş'ı "Yılın Yapımcısı" seçti.

Uluslararası kategoride büyük ödül Filistin'e

Bu yıl "Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması"ndaki yapımları İranlı yönetmen Parviz Shahbazi'nin başkanlığında, oyuncu Belçim Bilgin, yapımcı Marc Baschet ve görüntü yönetmeni Iris Ng'den oluşan jüri değerlendirdi.

Jüri, 50 bin lira değerindeki "Altın Yunus Ödülü"nü Filistinli yönetmen Bassam Jarbawi'nin "Tornavida" filmine verirken, "Bomba: Bir Aşk Hikayesi" filmiyle İranlı Payman Maadi'yi "En İyi Yönetmen" ödülüne layık gördü.

"En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü "Korku Kraliçesi" filmindeki rolüyle Valeria Bertuccelli, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü "Kasım Soğuğu" ile Kushtrim Hoxha'nın aldığı yarışmada, "Jüri Özel Ödülü" de "Memleket" filmiyle İranlı yönetmen Babak Jalali'nin oldu.

Kısa filmlere destek ödülleri

6. Boğaziçi Film Festivali'nin ulusal ve uluslararası kısa film yarışmasında ise toplam 70 bin lira değerinde ödüller dağıtıldı.

Ulusal kategoride Gökçe Erdem'in "Titanyum", uluslararası kategoride ise Thanasis Neofotistos'un "Patision Avenue" filminin "En İyi Kısa Kurmaca Film" seçildiği festivalde, ulusalda Nesli Özalp'in yönettiği "Dönüş"e, uluslararasında ise Monika Kotecka ile Karolina Poryzala'nın birlikte yönettiği "Volte"ye "En İyi Kısa Belgesel Film" ödülü verildi. "Volte" ayrıca 25 bin lira değerindeki "Ahmet Uluçay Büyük Ödülü"nün de sahibi oldu. "Kaset" filmiyle Serkan Fakılı da 5 bin lira değerindeki "İstanbul Medya Akademisi Genç Yetenek Ödülü"nü kazandı.

Bosphorus Film Lab'in "Pitching" kategorisinde verilen "TRT Ortak Yapım Ödülü" Ümit Köreken'in "Bir Umut" adlı projesine giderken, Korhan Günay ile Canan Çelik'in "Değnekten At" adlı projesi ise 50 bin lira değerindeki "Digiflame VFX Post Prodüksiyon Hizmet Ödülü" ile desteklendi.

"Work in Progress" kategorisinde 25 bin lira değerindeki "Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü"nün kazananı "Kapan" filmiyle Seyid Çolak olurken, bu yıl ilk kez verilen "CGV Mars Film Dağıtım Ödülü" ise Mehmet Bahadır Er ile Maryna Er Gorbach'a "Omar ve Biz" adlı projesi için takdim edildi.

"Bunlar bizi daha güzel işler yapmak üzere motive ediyor"

Boğaziçi Film Festivali Başkanı Ogün Şanlıer, ödül töreninin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok yoğun bir programlı ve katılımlı bir festival dönemi geçirdiklerini ifade etti.

Ödül töreninde 50 ülkeden 100'den fazla konuğun yer aldığına dikkati çeken Şanlıer, "Gelen bütün konuklarımız festivalle ilgili çok güzel şeyler söyledi. Bunlar bizi mutlu ediyor, daha güzel işler yapmak üzere motive ediyor. İstanbul'da hava da güzeldi ve konuklarımız hem sinemayla dolu bir festival geçirdiler hem de İstanbul'un güzelliklerini yaşadılar." dedi.

Şanlıer, film seçkisinin çok güçlü olduğuna vurgu yaparak, "Emeklerimizin karşılığını almaktan dolayı da çok mutluyuz. Şimdi hemen kolları sıvayıp 7. Boğaziçi Film Festivali'nin çalışmalarına başlayacağız." ifadesini kullandı.

Türkiye ve dünya sinemasından örnekleri İstanbullu sinemaseverlerle buluşturan 6. Boğaziçi Film Festivali'nde bu yıl, 41 ülkeden 90 yönetmenin toplam 88 film gösterildi.

Aralarında Sergei Loznitsa, Paulo Branco, Parviz Shahbazi ve Marc Baschet'ın da olduğu bir çok usta sinemacı da festivalin konuğu oldu.