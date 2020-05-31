6 bin yıllık tarihi tahrip ettiler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

6 bin yıllık tarihi tahrip ettiler

6 bin yıllık tarihi tahrip ettiler Cumhurbaşkanı Erdoğan hassas alan ilan etti, defineciler tahrip etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 4 Martta Resmi Gazetede yayımlanan karara göre kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilen Şırnak'taki Kasrik Boğazında bulunan...

31.05.2020 14:19 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:24

6 bin yıllık tarihi tahrip ettiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan hassas alan ilan etti, defineciler tahrip etti

ŞIRNAK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 4 Martta Resmi Gazetede yayımlanan karara göre kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilen Şırnak'taki Kasrik Boğazında bulunan tarihi eserler tahrip edildi.

Cudi ve Gabar dağın kesiştiği Kasrik Boğazında bulunan 6 bin yıl önce işlendiği değerlendirilen at üstündeki insan figürlü rölyef, tahrip edildi. Terör olaylarıyla sürekli gündeme gelen Cudi ve Gabar dağın kesiştiği Kasrik Boğazı konum itibarıyla havası, tarihi köprüsü, suyu, mağaraları, kanyonuyla, manzarasıyla ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Tahrip edilen at ve insan figürlerin ile ilgili konuşan Kasrik sakinlerinden Sinan Salgut, tarihi değerlerin tahrip edilmesine çok üzüldüklerini ifade etti. Salgut, "Daha önce burası Cumhurbaşkanımız tarafından doğal koruma alanı olarak ilan edildiği halde art niyetli kişiler tarafından böyle hırpalanmasına, kırılmasına hiç razı değiliz. Vatandaşların gelip göreceği tarihi yerlere zarar verilmesine karşıyız. Buraların daha fazla korumaya gerekli olduğunu düşünüyoruz. Biraz daha ilgi gösterilmesini temenni ediyoruz. Bu Kasrik Boğazı piknik alanı olarak ta kullanılıyor. Farklı illerden gelen vatandaşlar hem burada piknik yapıyorlar hem de bu tarihi güzelliğe şahitlik ediyorlar. 6 bin yıllık tarihi değerlerimize zarar verilmesine gerçekten karşıyız. Bunu yapanların bulunup gerekli cezayı verilmesini de istiyoruz" dedi.

"Tarihi değerlerimize sahip çıkmalıyız"

Eski Kasrik Belde Belediye Bahattin Şanlı ise tarihi değerlere sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Şanlı, "Buranın çok eski bir tarihi var. 6 bin yıllık bir geçmişi bulunuyor. Bu gölgede Kasrik ve Finik köyünde çok güzel tarihi yapılar var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 4 Martta Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre Kasrik Boğazı doğal sit alanı olarak kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi. Bu karar katılıyoruz ve çok sevindik. Bölgemiz ve beldemiz için inşallah hayırlı olur. At figürüne zarar verildi. Figürdeki atın üzerindeki kadın heykeline zarar verilmiş, çevresi tahrip edilmiş. Yapanları çok araştırdık ama bulamadık. Hakkari, İran, ve Van'dan eski dönemlerde İpek Yolu olarak kervanlarla Kasrik Boğazı yollunu kullanıyorlardı. Eski dönemlerde her on kilometrede bir, bir tane han inşa etmişlerdi. Burada konaklayıp sabah devam ediyorlardı. Bu tarihi eserler o dönemde krallar döneminde yapılan eserlerdir. Bu heykellerin bir kısmı düşmüş. Atın üzerindeki eserlerden bir tanesi kayanın düşmesi sonucu doğal görünümünü kaybetti. Bu eserlerin anlamını da bu bir yol güzergahı olduğudur. Bir tanesi kalmış o da defineciler tarafından tahrip edilmiş" diye konuştu.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, rölyefi tahrip eden kişi veya kişilerin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.

6 bin yıllık tarihi tahrip ettiler

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Sağlık Bakanlığı, kontrollü sosyal hayat döneminde restoranlarda ve kafelerde uygulanacak kuralları açıkladı Haber
Sağlık Bakanlığı, kontrollü sosyal hayat döneminde restoranlarda ve kafelerde uygulanacak kuralları açıkladı
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış Haber
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti Haber
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim Haber
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı Haber
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi Haber
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in 'Bir daha filmimde oynatmam' sözlerine cevap verdi
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi
ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi
NBA yıldızı Curry'nin eşi, Trump'ın göstericilerle ilgili sözlerine tepki gösterdi: İğrençsin
NBA yıldızı Curry'nin eşi, Trump'ın göstericilerle ilgili sözlerine tepki gösterdi: İğrençsin
Bakan Kurum, depremzedeler için yapılan evlerdeki işi beğenmediği için müteahhide kızdı
Bakan Kurum, depremzedeler için yapılan evlerdeki işi beğenmediği için müteahhide kızdı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıtladı: 1 Haziran sonrası salgın artar mı?
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıtladı: 1 Haziran sonrası salgın artar mı?
Tanju Çolak'tan dikkat çeken yabancı sayısı yorumu: Keşke sınır 3'e, 4'e inse
Tanju Çolak'tan dikkat çeken yabancı sayısı yorumu: Keşke sınır 3'e, 4'e inse
ABD'deki göstericilerin öfkesi dinmiyor: Asıl yağmacı olan devlet
ABD'deki göstericilerin öfkesi dinmiyor: Asıl yağmacı olan devlet
Atatürk Havalimanı'na yapılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşa süreci havadan görüntülendi
Atatürk Havalimanı'na yapılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşa süreci havadan görüntülendi
Denek olarak kullanılan maymunlar, asistana saldırarak koronavirüs kan örneklerini çaldı
Denek olarak kullanılan maymunlar, asistana saldırarak koronavirüs kan örneklerini çaldı
Inter, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor
Inter, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor
Galatasaray ve Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti
Galatasaray ve Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti
1 Haziran'da açılacak olan tarihi Kapalıçarşı dezenfekte edildi
1 Haziran'da açılacak olan tarihi Kapalıçarşı dezenfekte edildi
Amerika'daki gösterilerde Beşiktaş formalı gösterici ile Beşiktaş yazısı dikkat çekti
Amerika'daki gösterilerde Beşiktaş formalı gösterici ile Beşiktaş yazısı dikkat çekti
ABD, protestolara katılan 'Batman' kostümlü eylemciyi konuşuyor
ABD, protestolara katılan "Batman" kostümlü eylemciyi konuşuyor
Korona sonrası normalleşme adımları atılırken taziye evinden gelen görüntü pes dedirtti
Korona sonrası normalleşme adımları atılırken taziye evinden gelen görüntü pes dedirtti
Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı
Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı
Sevgilisini bıçaklama suçundan gözaltına alınan Hazal Mesudiyeli: Tarikata üye olmamı istedi, sonra da kendisini bıçakladı
Sevgilisini bıçaklama suçundan gözaltına alınan Hazal Mesudiyeli: Tarikata üye olmamı istedi, sonra da kendisini...
Eski Fenerbahçeli Janssen'den Montes'e tavsiye: Galatasaray'a gidip en üst seviyenin tadını alabilirsin
Eski Fenerbahçeli Janssen'den Montes'e tavsiye: Galatasaray'a gidip en üst seviyenin tadını alabilirsin
Tüm dünya neden SpaceX'i konuşuyor? Olayın perde arkasında 'ABD-Rusya çekişmesi' var
Tüm dünya neden SpaceX'i konuşuyor? Olayın perde arkasında "ABD-Rusya çekişmesi" var
Crew Dragon'daki astronotlar yörüngeden ilk görüntülü bağlantıyı kurdu
Crew Dragon'daki astronotlar yörüngeden ilk görüntülü bağlantıyı kurdu
Rahatına düşkün 'sosyete tavuk' sandalyeden başka yerde yumurtlamıyor
Rahatına düşkün "sosyete tavuk" sandalyeden başka yerde yumurtlamıyor
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Fahrettin Koca Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Ayça Varlıer Hatice Çarpar Bülent Serttaş
Spor Ali Koç Can Bartu Ozan Kabak Mete Gazoz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Şehit Haziran Minnesota Fenerbahçe
Şu an buradasınız: 6 bin yıllık tarihi tahrip ettiler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 14:26:12. #1.14#
title