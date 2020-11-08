6 bin kanarya Antalya'da görücüye çıktı

Türkiye'nin 30 farklı kentinden gelen 100 üreticinin 6 bin kanaryası, Antalya'da düzenlenen mini borsada kanaryaseverlerle buluştu.

Türkiye'nin 30 farklı kentinden gelen 100 üreticinin 6 bin kanaryası, Antalya'da düzenlenen mini borsada kanaryaseverlerle buluştu. İlginin yoğun olduğu borsada korona virüs önlemleri de elden bırakılmadı. Fiyatları 100 ile 1500 TL arasında değişen kanaryalara ilgi yoğun oldu.

Antalya Süs Tavukları Kümes ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği'nin daveti üzerine, Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu üyeleri kanaryaseverler, Kepez Belediyesi'nin destek verdiği organizasyonda Varsak Kepez Kapalı Semt Pazarında bir araya geldi. Korona virüs önlemlerinin üst seviyede tutulduğu mini borsada Türkiye'nin 30 farklı kentinden 100 kanarya üreticisi yer aldı. Kafeslerdeki birbirinden farklı renk ve cinsteki kanaryalar alıcı ve meraklıları ile buluştu. Yoğun katılımın olduğu mini borsada zaman zaman sosyal mesafe kuralı ihlal edilse de tedbirler elden bırakılmadı. Meraklıları beğendikleri kuşları alabilmek için satıcıları ile uzun süre pazarlık yaptı. Ayda bir kere kurulan pazarda kanaryaseverlerin yoğunluğu akşam saatlerine kadar devam etti.

"6 bin kanarya"

Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu Başkanı Oğuz Özkaya, pandemiden önce 5 büyük yarışma düzenlediklerini hatırlatarak, yanında da borsa kurduklarını anımsattı.

Pandemi nedeniyle bu yıl birçok etkinliklerini gerçekleştiremediklerinin altını çizen Özkaya, "Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bir günlüğüne bize bu alanı tahsis etti. Derneğimizde yardımda bulundu. Pandemi kurallarına uyarak Türkiye'nin dört bir yanından gelen arkadaşlarla mini bir borsa yaptık. 100 civarında üretici 6 bine yakın kanaryamız var. Bu kuşlar 100 ile 1500 TL arasında alıcı buluyor. Kuşların cinsleri ve renkleri çok farklı. Alıcılar istediği kuşları buldu" dedi.

"Bizde fiyat yüksek olmaz"

Özkaya, borsada yüzde 90 oranında kanarya kuşu olduğunu ama papağan ve muhabbet kuşlarının da bulunabileceğini belirtti.

Kafes kuşlarında çok yüksek fiyatların olmadığına dikkat çeken Oğuz Özkaya, "Yüksek fiyatı duyan meraklı kişi bu merakını bırakabilir. Buraya gelen kişi 100 TL'ye öten bir kuş alabilir. Evinde çok uzun süre besleyebilir. Yarışmalarda derece alan kuşlar bin 500 ile 2 bin TL'ye çıkabilir" diye konuştu.

"Kafes kuşu besleyin"

Özkaya, beklediklerinden fazla ilginin olduğunu belirterek, gelenlerin girişte ateşlerinin ölçüldüğünü, kolonya ve maske verildiğini dile getirdi. Korona virüs döneminde evde kuş beslemenin önemli olduğunun altını çizen Özkaya, "Sürekli evde kalan insanların psikolojik olarak rahatlamalarını sağlar. Çocukların kuşlarla ilgilenmesi, psikolojilerinin düzelmesini sağlar. Herkese tavsiyemiz evlerine bir kafes kuşu alsınlar mutlu olsunlar. Şu andaki ortamda emekliler streslerini atmak için kuş da üretebilirler. Hem streslerini azaltırlar hem de hobileri olur. Stresten uzak olan korona virüsten de uzak kalır. Kanatlı hayvanların hepsini rahatlıkla besleyebilirler" dedi.

Kafes kuşlarından virüs bulaştığına dair bir kanıt olmadığına değinen Özkaya, gönül rahatlığıyla herkesin kafes kuşu beslemesini tavsiye etti.

"Çok iyi bir ilaç"

Kanarya satışı yapan Fatoş Sırma ise, "Eşime yardımcı oluyorum. Muhabbet ve kanarya kuşu üretiyorum, güzel bir hobi. Evde olan insanlar için çok iyi bir ilaç" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı