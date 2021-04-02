6 bin kanalizasyon kapağı yol seviyesine getiriliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

6 bin kanalizasyon kapağı yol seviyesine getiriliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
6 bin kanalizasyon kapağı yol seviyesine getiriliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, asfalt çalışmaları nedeniyle yol seviyesi altında kalan kanalizasyon kapakları için çalışma başlattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, asfalt çalışmaları nedeniyle yol seviyesi altında kalan kanalizasyon kapakları için çalışma başlattı. Kent merkezinde yürütülen çalışma tamamlandığında 6 bin adet kanalizasyon kapağı yol seviyesine getirilmiş olacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde düşük seviyede kalan kanalizasyon kapaklarının yükseltilmesi için başlattığı çalışmaları 13 mahallede tamamladı. Meydankavağı, Çaybaşı, Gebizli, Kızılarık, Konuksever, Dutlubahçe, Sedir, Güvenlik, Memurevleri, Altındağ, Deniz, Varlık, Yıldız Mahallelerinde kanalizasyon kapakları ekiplerin uğraşları ile yol veya kaldırım seviyelerine getirildi. Çalışmalar Bahçelievler ve Cumhuriyet Mahallelerinde sürüyor. Ekipler, Muratpaşa, Yüksekalan, Demircikara, Zerdalilik ve Teomanpaşa Mahallelerinde de aynı şekilde çalışma yapacak. Çalışma sonunda 6 bin adet kanalizasyon kapağı işlemden geçirilmiş olacak. - ANTALYA

6 bin kanalizasyon kapağı yol seviyesine getiriliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahir Ünal Ali İhsan Su Ali İhsan Yavuz Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Aleyna Tilki Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 6 bin kanalizasyon kapağı yol seviyesine getiriliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 14:54:32. #1.14#
title