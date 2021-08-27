6 Bin 500 adet saman balyası küle döndü
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6 Bin 500 adet saman balyası küle döndü

6 Bin 500 adet saman balyası küle döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında samanlık kullanılamaz hale geldi.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında samanlık kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre olay, ilçeye bağlı Edir Mahallesi'nde meydana geldi. Çetin Ailesine ait samanlıkta bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Yangın sonucu herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. 6 Bin 500 adet saman balyasının yandığı yangında maddi zararın 2,5 milyon TL'den fazla olduğu tahmin ediliyor.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmaları devam ederken, Saray İlçe Jandarma ekiplerinin yangının çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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