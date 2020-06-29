6 bin 228 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Esenler'de, 6 bin 228 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
29.06.2020 17:18 | Son Güncelleme: 29.06.2020 17:58
Esenler'de, 6 bin 228 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasal olmayan yollardan yurda getirilen elektronik ürünlerin ticaretinin önüne geçilmesi ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Esenler Tekstilkent bölgesinde takibe aldığı kamyoneti durdurdu.
Kamyonette yapılan aramada 6 bin 228 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.
Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'nde kaydı bulunmayan cep telefonlarının, kayıtlı cihazların (İMEİ) numaralarının çalınarak kopyalanması yöntemiyle yasal hale getirilmeye çalışıldığı belirlendi.
Kaynak: AA