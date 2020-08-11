6. Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri, 'Taze Bir Nefes' konseri ile açılış yaptı Yaşam Vadisi'nde gerçekleşen konserde, bakır nefesli sazların genç virtüözlerinden oluşan Brassolist grubu klasik müzikseverlere büyülü bir gece yaşattı.

Bu yıl pandemi sürecinin kahramanları sağlık çalışanlarına adanan Beylikdüzü Klasik'in açılış konuşmasını yapan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Beylikdüzü Klasik'in notaları bu yıl, salgın döneminde bütün gücüyle emek veren sağlık çalışanlarına şükranımızı, kaybettiklerimizin anısına saygımızı, geleceğe dair umut ve cesaretimizi anlatmak üzere yankılanacak" dedi.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri başladı. 'Umut etme, tazelenme ve şükran duyma' temalarıyla yola çıkan ve salgın süreci boyunca mücadele eden kahraman sağlık çalışanlarına adanan 6.Beylikdüzü Klasik'in startını, bakır nefesli sazlar beşlisi Brassolist verdi. Grubun, Yaşam Vadisi '6 Mayıs Gençliğimiz Var' sahnesinde gerçekleştirdiği 'Taze Bir Nefes' konseriyle dinleyiciler unutulmaz anlar yaşadı. Pandemi süreci sebebiyle tüm tedbirlerin alındığı konser alanına katılımcılar ateşleri ölçülerek alındı. Aynı zamanda dezenfekte noktalarının bulunduğu alan da oturma düzeni de sosyal mesafeye uygun oluşturuldu.

Çalık: Notalar Umut ve Cesaretimizi Anlatmak Üzere Yankılanacak

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yaptığı açılış konuşması öncesi ilçede faaliyet gösteren ve büyük bir özveriyle pandemi sürecinde mücadele eden sağlık kuruluşlarına teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti. Başkan Çalık yaptığı konuşmada, "6 yıllık yolculuğunda binlerce seyircisiyle 400'den fazla müzisyen, virtüöz, şef, solist ve dansçıyı ağırlayan Beylikdüzü Klasik, bugün İstanbul'un en önemli açık hava klasik müzik etkinliklerinden birisi haline gelerek ilçemizin gurur kaynaklarından birisi oldu. Klasik müziğin insan sağlığına faydalarını düşününce, hepimize ilaç gibi geleceğinden hiç kuşkumuz yok. Biz iyileşirken, bizi iyileştirenleri de unutmuyoruz elbette. Beylikdüzü Klasik'in notaları bu yıl, salgın döneminde bütün gücüyle emek veren sağlık çalışanlarına şükranımızı, kaybettiklerimizin anısına saygımızı, geleceğe dair umut ve cesaretimizi anlatmak üzere yankılanacak" ifadelerini kullandı.

"Umudumuz ve Gençliğimiz Eksik Olmasın"

Başkan Çalık konuşmasının devamında, "Hepimizin haksızlık karşısında öfkelendiğimiz, üzüntüye kapıldığımız ama bu sahnede sarf edilen sözlerle beraber yeniden mücadele azmiyle dolduğumuz o akşamın üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti. Değerli yol arkadaşım Ekrem İmamoğlu, bu sahneden 'Gençliğimiz var' dediğinde, yaşı fark etmeksizin herkesin ruhu umut doldu. 6 Mayıs 2019'da seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın hakkı elinden alındıktan sonra, yeni bir hikâyenin yazılmaya başlandığı bu sahneyi tarihe kazandırmak şart oldu. Bu yıl Beylikdüzü Klasik'in 6'ncısını, 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesinde gerçekleştirmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Biliyorum ki, önümüzdeki yıllarda da ne kadar yaş almış olursak olalım, 'Gençliğimiz var' demeye ve bu sahnede nefes alıp vermeye devam edeceğiz. Umudumuz, gençliğimiz eksik olmasın!" ifadelerini kullandı.

'Aman Doktor'u Sağlık Çalışanları İçin Çaldılar

Büyük beğeni toplayan Brassolist konser boyunca klasikten etniğe, cazdan türkü düzenlemelerine uzanan geniş bir yelpazede eserler seslendirerek izleyenlerin içini ısıttı. Seyircinin zaman zaman alkışlarla eşlik ettiği konserde sağlık çalışanları için de 'Aman Doktor' şarkısı da enstrümantal olarak seslendirildi. Grup üyeleri yoğun ilgi ve yüksek enerjiyle seyircinin kendilerine ilaç gibi geldiğini belirterek başta Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık ve tüm belediye çalışanlarına teşekkürlerini iletti. Eşsiz bir atmosferin hakim olduğu konserin sonunda Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık eşi Zehra Çalık ile birlikte sanatçılara plaket ve çiçek takdim etti.

12 Ağustos'ta Yaşam Vadisi'ne, klasik müzik dünyasının en hüzünlü anları bile umutla buluşturmayı başaran büyük bestecisi Mozart'ın yüzyıllardır güzelliğini hiç kaybetmeyen müziği yayılacak. Beylikdüzü Klasik'in ikinci akşamında Kemanda Yiğit Karataş, Şef Murat Cem Orhan yönetimindeki Avrasya Oda Orkestrası ile Mozart'ın 3 numaralı keman konçertosunu seslendirecek arkasından orkestra, Mozart'ın 41. Senfonisi ile konseri noktalandıracak.

Kaynak: Bültenler