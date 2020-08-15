6. Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri sona erdi Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Klasik Müzik Günleri", Opera Trio ve Avrasya Filarmoni Orkestrası'nın gala konseriyle sona erdi.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Klasik Müzik Günleri", Opera Trio ve Avrasya Filarmoni Orkestrası'nın gala konseriyle sona erdi. Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde gerçekleştirilen 6. Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri'nin son konserinde, soprano Dilruba Akgün, tenor Caner Akın ve bariton Caner Akgün'den oluşan Opera Trio topluluğuna, şef Murat Cem Orhan yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası eşlik etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde konuşan şef Murat Cem Orhan, bu yıl 6'ncısı düzenlenen etkinlikte sahne almaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alana girişlerin kontrollü yapıldığı etkinlikte, maskesi olmayanlara maske verildi. Davetliler, girişte verilen numaralarla sosyal mesafe kurallarına uygun olarak oturtuldu. Yaklaşık 1,5 saat süren konserde, Opera Trio, opera dünyasının en sevilen arya ve düetlerini seslendirdi. Kaynak: AA