6. Bergama Fotoğraf Günleri Başlıyor

Tarih ve turizm kenti UNESCO Dünya Mirası Bergama'yı fotoğraflarla yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak amacıyla bu yıl altıncısı düzenlenecek 6. Bergama Fotomaratonu 14-17 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



Bergama Belediyesi ve Bergama Amatör Fotoğraf Sanatı Derneği (BEAFSAD) ortaklığı ile düzenlenen 6. Bergama Fotoğraf Günleri ve Foto Maratonu her yıl olduğu gibi bu yılda yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda fotoğraf tutkununu Bergama'da buluşturacak.



Tarihi-mimari, Hayatın içinden, Merkezden Uzakta-Kırsal kategorilerindeki çalışmaların değerlendirilerek ödüllendirileceği Bergama Fotomaratonunda, bir de "Bisiklet Hayattır" konulu özel ödül verilecek.



Foto Maratona katılan fotoğraf sanatçılarının Bergama'da çektikleri, bugüne tanıklık eden fotoğraflar sayesinde günümüzü yarınlara taşıyacağı Fotomaraton 14 Eylül Perşembe günü başlayarak 17 Eylül Pazar günü gerçekleşecek ödül töreni ile son bulacak.



Konaklama ücretleri ve rezervasyonları katılımcıların kendilerinin sağlayacağı Fotomaraton'da katılımcılardan 20 TL kayıt ücreti alınacak.



Fotomaratonun UNESCO Dünya Mirası Bergama'nın çok sayıda değerinin fotoğraflarla belgelenerek gelecek kuşaklara aktarılması ve kentin tanıtımına ciddi katkı sunduğunu ifade Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, "Her yıl olduğu gibi bu yılda ülkemizin dört bir yanından fotoğraf tutkunları Bergama'da buluşacaklar ve tarihle doğal güzelliklerin iç içe geçtiği bir kentti fotoğraflayacaklar. Bergama'nın birbirinden değerli ve güzel özelliklerini fotoğraflarla bizlere anlatacaklar. Bu güzel organizasyona katkı sunan ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyor, herkesi Dünya Mirası Bergama'yı görmeye davet ediyorum" dedi. - İZMİR