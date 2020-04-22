6 başlıkta Covid-19 dışında kalan gündem: Trump'ın vur emri, Biden'ın seçim umudu, faiz indirimi... Dünya genelinde karantina uygulamalarına rağmen hızla yayılmaya devam eden Covid-19 salgını tüm gündemi kaplasa da dünyadaki gelişmeler salgından ibaret değil. Sizin için 6 başlıkta koronavirüs haricinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan bazı gelişmeleri topladık

Dünya genelinde karantina uygulamalarına rağmen hızla yayılmaya devam eden Covid-19 salgını tüm gündemi kaplasa da dünyadaki gelişmeler salgından ibaret değil. Sizin için 6 başlıkta koronavirüs haricinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan bazı gelişmeleri topladık. İran: İlk askeri uydumuz Nur başarılı bir şekilde yörüngeye ulaştı İran Devrim Muhafızları Ordusu, aylar süren başarısız denemelerin ardından ilk askeri uydunun bugün başarıyla fırlatıldığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com