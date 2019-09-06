6. Barış ve Sevgi buluşmaları tüm hızıyla devam ediyor

06.09.2019 16:39

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen ve festival havasında geçen buluşmalar 9. gününde de Sahaf Söyleşileri ve Çardak Altı Sohbetleri ile edebiyat, sanat ve siyaset dünyasının ünlü isimlerini vatandaşlarla bir araya getirecek. 7 Eylül Cumartesi günü saat 15:00'da düzenlenecek kitap mezatının ardından saat 17:00'da Ümit Nar moderatörlüğünde başlayacak Sahaf Söyleşileri'nin konuğu ise Emrah Safa Gürkan olacak ve "Sultanların Arşivleri: Avrupa Arşivlerinde Geçmişi Aramak" konulu keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek.

19:00-20:30 saatleri arasında ise bu yıl ki teması "Umut" olan Çardak Altı Sohbetleri başlayacak. Yekta Kopan moderatörlüğünde düzenlenecek söyleşinin konukları, Televizyon programcısı ve sunucusu Sedef Kabaş, Prof. Dr. Bengi Semerci ve Emin Çapa olacak.

Saatler 21:15'i gösterdiğinde ise Türk Pop Müziği'nin başarılı isimlerinden Gökhan Tepe, en sevilen şarkılarını Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında Beylikdüzü halkı için seslendirecek.

Kaynak: Bültenler