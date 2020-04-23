6 bakkalın veresiye defterindeki borçları ödeyip ortadan kayboldular Tekirdağ'da isimlerinin açıklanmasını istemeyen hayırsever vatandaşlar, 6 bakkalda veresiye defterindeki 8 bin liralık borçları kapattı.

Tekirdağ'da isimlerinin açıklanmasını istemeyen hayırsever vatandaşlar, 6 bakkalda veresiye defterindeki 8 bin liralık borçları kapattı.

Ramazan ayına sayılı günler kala hayırsever vatandaşlar varlıklarını hissettirmeye başladı. Tekirdağ'ın şehir merkezinde 6 bakkala giden ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen hayırsever vatandaşlar, ihtiyaç sahibi insanların yaklaşık 8 bin liralık borçlarını kapatıp ortadan kayboldular. Konuyla ilgili konuşan bakkallar böyle durumlardan çalışamayan, işsiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşların borçlarına öncelik verdiklerini ifade ettiler.

Çınarlı Mahallesinde Bakkal Dükkanı işleten Turgut Mutfakçı yaptığı açıklamada, "Dükkanda oturuyordum. Bir tane erkek iki tane bayan geldi. 'Burada borcunu ödeyemeyen insanlar var mı' dediler. Bende 'Var' dedim. Bunun üzerine meblağı sordular. Bir ile bir buçuk arasında dedim. Hesabı kapattılar. Veresiye defterini de ödendi diye aldılar. Herkesin yapması gerektiği bir şey. İnsanlar fitresini ve zekatını ihtiyacı olan kişilere vermesi gerekiyor. Buraya, bakkallara veresiye yazdıranlar da ihtiyacı olan kişiler. Herkesi bu yolda teşvik etmek isteriz. Herkes bu şekilde davranırsa daha güzel olur" dedi.

"En çok ihtiyaç sahibi olanları aralarından seçmeye çalışıyoruz"

Veresiyenin kapandığı başka bir markette çalışan Filiz Köse ise, "Hayırseverler sanırım aralarında para toplamışlar. Birden içeri girdiler. Direkt deftere baktılar. İhtiyaç sahipleri, işsiz kalan, bir süredir çalışmayanlar vardı. Onları tespit ettiler. O şekilde ödeme yaptılar ve alışveriş yaptırdılar. Toplam bin 500 civarında kapattılar. Biz kendimizde alışveriş paketleri verdik. Bu konuda katkıda bulunduk. En çok ihtiyaç sahibi olanları aralarından seçmeye çalışıyoruz. Çünkü yazdırıp ödeme gücü olanlar da var. Çalışıp halen geliri olanlar da var" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA