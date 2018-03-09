6 Ayrı Suçtan Aranan Şahıs Uyuşturucu Maddeyle Yakalandı

Sivas'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 ayrı suçtan aranan şahıs sahte kimlik ve üzerinde uyuşturucu maddeyle polis ekiplerince yakalandı.

Sivas Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda, M.A.S.E. isimli şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı, cezaevi firarisi olduğu ve sahte kimlik kullandığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan takip sonucu şahıs yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada başka biri adına kayıtlı, üzerine kendi resmini yerleştirdiği kayıp bir nüfus cüzdanı, 8 gram şeffaf poşet içerisinde bonzai, 5,5 gram kağıda sarılı bonzai maddesi, satışa hazır 10 adet fişek halinde bonzai maddesi ele geçirildi.

Ayrıca, şahsın evinde ve aracında dedektör köpekle yapılan aramada satışa hazır 22 fişek halinde bonzai maddesi ve peçeteye sarılı 10 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak ve resmi evrakta sahtecilik suçundan gözaltına alındı. Yapılan incelemede şahsın 2 yıl kesinleşmiş hapis cezasının da bulunduğu ve 6 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. - SİVAS