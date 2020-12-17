6 aylık hamile eşini öldüren koca: Aramızda anlaşmazlık vardı (2)
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6 aylık hamile eşini öldüren koca: Aramızda anlaşmazlık vardı (2)

17.12.2020 17:46 | Son Güncelleme: 17.12.2020 17:50
6 aylık hamile eşini öldüren koca: Aramızda anlaşmazlık vardı (2)

TUTUKLANDI Konya'nın Çumra ilçesinde, 6 aylık hamile eşi Sadife Yüzer'i (35) 3 çocuğunun gözü önünde av tüfeğiyle vurarak, öldüren Ali Rıza Yüzer (35), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

TUTUKLANDI 

Konya'nın Çumra ilçesinde, 6 aylık hamile eşi Sadife Yüzer'i (35) 3 çocuğunun gözü önünde av tüfeğiyle vurarak, öldüren Ali Rıza Yüzer (35), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet IŞIK

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