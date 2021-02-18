6 aylık evli çiftçin evi yanarak, küle döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

6 aylık evli çiftçin evi yanarak, küle döndü

18.02.2021 10:27 | Son Güncelleme: 18.02.2021 10:30
6 aylık evli çiftçin evi yanarak, küle döndü

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde banyodaki elektrikli şofbenin patlaması sonucu çıkan yangında 6 aylık evli Murat-Zehra Kota çiftinin evleri yanarak küle döndü.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde banyodaki elektrikli şofbenin patlaması sonucu çıkan yangında 6 aylık evli Murat-Zehra Kota çiftinin evleri yanarak küle döndü.

Yangın, gece yarısı Malkara ilçesi Sağlamtaş Mahallesi'nde 6 ay önce evlenen Murat Kota (24) ile Zehra Kota'nın (22) müstakil evinde çıktı. Murat Kota'nın çalıştığı fabrikada gece vardiyasında, eşi Zehra Kota'nın da akrabalarında olduğu sırada banyodaki elektrikli şofben patladı. Patlamayla birlikte başlayan yangına ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Mahallelinin de su sıkarak söndürmeye çalıştığı yangın 3 saatte kontrol altına alındı. Zehra Kota'nın gözyaşları içinde izlediği yangında ev küle döndü. 

Oğlunu 6 ay önce evlendirdiğini, eşyaları da 1 ay önce aldığını anlatan Murat Kota'nın babası Hasan Kota, "Baktığımda oğlumun evinden dumanlar yükseliyordu. Ne olduğunu anlamadan ev yanmaya başladı. Hemen itfaiye ekiplerine bildirdim. İtfaiye geldi ve yangına müdahale etti ama görünen durum çok üzücü. Durum çok kötü, çok üzgünüm. Evin tüm eşyalarını bir ay önce yeni aldık. Maalesef yangından dolayı kullanılacak hiç bir şey kalmadı. Hepsi yandı.  Evin 4 duvarı kaldı" dedi.

AK Parti Malkara İlçe Başkanı Gökhan Şentürk de mahalleye gelerek, yangın hakkında bilgi aldı. Şentürk, "Yangının şofbenden çıktığı belirtiliyor. Aileye geçmiş olsuna geldik. Yangında can kaybı olmamasına sevindik. Diğer işleri el birliğiyle hep birlikte halledeceğiz" dedi.


6 aylık evli çiftçin evi yanarak, küle döndü
6 aylık evli çiftçin evi yanarak, küle döndü
6 aylık evli çiftçin evi yanarak, küle döndü
6 aylık evli çiftçin evi yanarak, küle döndü
6 aylık evli çiftçin evi yanarak, küle döndü
6 aylık evli çiftçin evi yanarak, küle döndü
6 aylık evli çiftçin evi yanarak, küle döndü
6 aylık evli çiftçin evi yanarak, küle döndü
6 aylık evli çiftçin evi yanarak, küle döndü
6 aylık evli çiftçin evi yanarak, küle döndü
6 aylık evli çiftçin evi yanarak, küle döndü
6 aylık evli çiftçin evi yanarak, küle döndü
6 aylık evli çiftçin evi yanarak, küle döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat YAYIN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Meral Akşener Pervin Buldan Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu
Magazin Sibel Can Prens Harry Oğuzhan Koç Meryem Uzerli
Spor Ali Koç Cenk Tosun Erol Bulut Osman Özköylü Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kar Mart Şehit Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 6 aylık evli çiftçin evi yanarak, küle döndü - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 10:30:45. #1.14#
title