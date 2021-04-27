Allianz'dan startuplarla iş birliğini güçlendirecek "HackZone Scale Up Accelerator" programı
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Allianz'dan startuplarla iş birliğini güçlendirecek "HackZone Scale Up Accelerator" programı

Allianz'dan startuplarla iş birliğini güçlendirecek 'HackZone Scale Up Accelerator' programı
Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Güncel

Sektörde uygulama arayüz programlarını startuplara açarak kodlama odaklı bir program yürüten Allianz, "HackZone Scale Up Accelerator" programı ile girişimcilerle iş birliğini güçlendirme yolunda bir adım daha attı.

Sektörde uygulama arayüz programlarını startuplara açarak kodlama odaklı bir program yürüten Allianz, "HackZone Scale Up Accelerator" programı ile girişimcilerle iş birliğini güçlendirme yolunda bir adım daha attı.

Şirket açıklamasına göre, program ortağı Hackquarters ile birlikte HackZone Scale Up Accelerator programını hayata geçiren Allianz, startupların girişimlerini hızlandırmayı ve inovatif startuplarla iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor. 6 ay sürecek program kapsamında, startuplara Allianz profesyonellerinin yanı sıra yurt içinden ve dışından alanında uzman isimlerden eğitim ve mentorluk desteği verilirken, Allianz'ın ağından faydalanma, ayrıca Allianz API'larına (Uygulama Arayüz Programları) erişim imkanı sunuluyor.

Allianz ile iş birliği yapma fırsatı bulan startuplar, Allianz'ın uluslararası yatırım network'ü ile büyük yatırım network'lerine erişebiliyor. Kullanıcı deneyimini iyileştirme ve müşteri bağlılığını artırma, oyunlaştırma teknolojisinin sigorta sektörüne uyarlanması ve dijital sağlık çözümleri alanlarında olmak üzere 3 temada inovatif çözümleri olan girişimler olmak üzere 3 temada faaliyet gösteren girişimciler, 24 Mayıs'a kadar "hackzoneinsurance.com" adresinden programa başvuruda bulunabiliyor. Program kapsamında seçilen 5 startupa programın diğer faydalarıyla birlikte 40'ar bin TL destek veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, sigortacılıkta inovasyonu ileriye taşıma odağıyla projeler geliştirmeye devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Startupların tasarım odaklı düşünme ve kodlama yaptıkları bir maratonun ardından hayata geçirdiğimiz HackZone Scale Up Accelerator ile girişimlerle iş birliğimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Sektörde bir ilke daha imza attığımız bu program ile Allianz ekipleri ve girişimcilik ekosistemi arasındaki sinerjiyi artırmayı, şirketimizde inovasyon ve kültürel değişimi güçlendirmeyi, sektördeki yenilikçi çözümleri desteklemeyi, küresel trend ve teknolojileri takip etmeyi hedefliyoruz."

Allianz'dan startuplarla iş birliğini güçlendirecek 'HackZone Scale Up Accelerator' programı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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