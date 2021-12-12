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6 aylık çalışma sonunda çalınan atını buldu

6 aylık çalışma sonunda çalınan atını buldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Didim ilçesinde uzun yıllardır At Safari İşletmeciliği yapan Haydar Çaylak 6 ay önce çalınan atını dedektif gibi iz sürerek buldu.

DİDİM, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Didim ilçesinde uzun yıllardır At Safari İşletmeciliği yapan Haydar Çaylak 6 ay önce çalınan atını dedektif gibi iz sürerek buldu. Çaylak, at ile birlikte çalınan tayının yerini tespit etmesinin ardından Didim Emniyeti'ne şikayette bulundu.

Didim'de uzun yıllardır At safari ve Su sporları işletmeciliği yapan Haydar Çaylak çalınan at için Didim Emniyetine gelerek şikayetçi oldu. Atıyla birlikte yavrusu olan tayının da çalındığını ifade eden Çaylak "6 ay önce Sağ-Tur bölgesinde atım kayboldu. Zaman zaman kaybolan yada birileri tarafından alı konulan atı biz bir şekilde buluyorduk ama bu sefer at yavrusuyla beraber kayboldu. Emniyete o dönem şikayetçi olmamıştım ama işin peşini bırakmadım. Dedektif gibi iz sürerek atımı ve yavrusunu aradım. En son sosyal medyada çalınan atımı satılığa koymuşlar. Bende araştırdım ve at ile yavrusunun Manisa Akhisar'da olduğunu tespit ettim. Gittim yerinde gördüm. Tayını ise başka birisine satmışlar. At ve yavrusunun nerede kimlerde olduğunu bulmamın ardından emniyete gelerek şikayetçi oldum. Kısa sürede umarım atıma ve yavrusuna kavuşurum. Onlar benim evladım gibi ama ne yazık ki bu tür olayla karşılaşıyoruz." dedi.

Kaybolan atın bir dönem çok iyi yarışlar çıkardığını yavrusunun ise safkan at yarışı olduğunu ve Rahvan yarışlarında yer alabilecek kapasitede olduğunu da sözlerine ekledi. Didim Emniyet güçleri ise olayla ilgili çalışma başlattı. - AYDIN

6 aylık çalışma sonunda çalınan atını buldu

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