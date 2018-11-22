10 Yaşındaki Çocuk, Kafasını Taşla Ezerek 6 Aylık Bebeği Öldürdü

ABD'nin Wisconsin eyaletindeki bir kreşte 6 aylık bir bebeği kafasını taş ile ezerek öldürdüğü iddia edilen 10 yaşındaki kız çocuğu kelepçelenerek hakim karşısına çıkarıldı. 10 yaşındaki kız için 50 bin dolar kefalet belirlendi.

SERBEST KALMASI İÇİN 50 BİN DOLAR

Ailesi tarafından terk edildiği için kreşte ikamet eden çocuğun işlediği iddia edilen cinayetin davasında ise mahkeme nihai sonucu varamadı. Davaya bakan yargıç James Isaacson ise davanın 11 Aralık'ta tekrar görüleceğini, 10 yaşındaki kızın serbest kalması içim 50 bin dolar kefalet belirlediğini açıkladı.

3 ÇOCUK, CİNAYETİ DOĞRULADI

Olay kapsamında başlatılan soruşturmada zanlı kız bebeği yanlışlıkla düşürdüğünü ve bu esnada bebeğin başını banka çarptığını iddia etti. Polis ise olay esnasında orada bulunan diğer 3 çocuğun, kızın bebeği düşürdükten sonra kafasını taşla ezdiğini doğruladıklarını ifade etti.

"KATİL ZANLISI PANİKLEDİ"

Davanın savcısı tarafından hazırlanan iddianamede ise, "Bebeğin düştüğü ve kafasının çarptığı görülüyor. Daha sonra katil zanlısı ne yapması gerektiğini bilmediği için panikledi. Sorun yaşamak istemediği için bu yolu tercih etti" ifadeleri yer aldı.