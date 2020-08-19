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6 aydır kontak açmayan servisçiler yardım bekliyor

Samsun Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Binay, okul servisi işletmecilerinin 6 aydır çalışamadığını ve birçok servis esnafının geçici işlerde çalışarak geçimini sağlamaya çalıştığını ifade etti.

6 aydır kontak açmayan servisçiler yardım bekliyor
19.08.2020 16:55 | Son Güncelleme: 19.08.2020 17:00

Samsun Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Binay, okul servisi işletmecilerinin 6 aydır çalışamadığını ve birçok servis esnafının geçici işlerde çalışarak geçimini sağlamaya çalıştığını ifade etti.

Türkiye'de korona virüsü pandemisinin görülmesinin ardından okullar kapatılmış, servis şoförleri de çalışamaz duruma gelmişti. Samsun Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Binay, servis esnafının 6 aydır iş yapamadığını ve mağdur durumda olduklarını belirterek, açıklamalarda bulundu.

"Servis şoförleri çay ocağı, inşaat, fındık gibi geçici işlerde çalışmak zorunda kaldı"

Servis işletmecilerinin çok zor durumda olduğuna değinen Hüseyin Binay, "Pandeminin Türkiye'de görülmeye başladığı mart ayından bu zamana kadar okul servisçileri çalışmıyor. 6 aydır aracın kontağını açmayan servisçiler var. Sicili düzgün olan arkadaşlar çektikleri krediler ile ayakta durmaya çalışıyor. Bin 250 esnafımızdan çoğu lokanta, çay ocağı, inşaat, fındık ve çay toplama işinde geçici olarak çalışıyor. Okulların açılması da gecikti. Bir servis aracını yeni okul sezonunda trafiğe çıkartmak 8 bin TL'ye mal oluyor. Muayene, vergi, bakım-onarım, güzergah, oda ve esnaf-sicil aidatı ücreti 8 bin TL tutuyor. 3 Eylül'de yürürlüğe girecek olan 'Okul Servis Araçları Yönetmeliği' de yürürlüğe girerse sensör sistemi ile birlikte yola çıkmamız için 30 bin TL gerekiyor. Bin 250 servisçimizden sadece 210 tanesi personel servisi yapıyor. Onlar da dönüşümlü çalışıyor. Geri kalanlar ise geçici işlere girerek hayatını geçindirmeye çalışıyor" dedi.

"Hibe ya da 1 yıl ertelemeli faizsiz kredi istiyoruz"

Devletten destek beklediklerini de dile getiren Binay, şunları söyledi:

"Devletimizin bizlere sahip çıkmasını istiyoruz. 2020 yılındaki vergi borçlarımızın silinmesini istiyoruz, çünkü çalışamadık. Ayrıca 1 yıl ötelemeli, 3 yıl vadeli faizsiz kredi desteği istiyoruz. 6 aydır 1 kuruş para kazanamadık. Esnafımız şu anda SSK, Bağ-Kur, vergi, kredi, muayene ve muhasebe ücretini ödeyemez, geçimlerini sağlayamaz durumdalar. Türkiye genelindeki 360 bin servisçi olarak beklentimiz; 2021 yılına kadar borçlarımızın ertelenmesidir. Bu süreçte hibe ya da faizsiz kredi desteği istiyoruz. Esnafımız araçlarını yenileyemez durumda olduğu için devlet kurumlarının esnaftan istediği yaş şartının kaldırılmasını istiyoruz." - SAMSUN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
ESNAF: sayın bakan lütfen yardım edin borçlarımızı ödeyeli
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