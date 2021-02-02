6 aydır kayıp olarak aranan genç kızı, özel ekip buldu
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6 aydır kayıp olarak aranan genç kızı, özel ekip buldu

02.02.2021 12:24 | Son Güncelleme: 02.02.2021 12:29
6 aydır kayıp olarak aranan genç kızı, özel ekip buldu

SAMSUN'da 6 aydır kayıp olarak aranan 16 yaşındaki Nuriye D. polisin kurduğu özel ekip tarafından erkek arkadaşının evinde bulundu.

SAMSUN'da 6 aydır kayıp olarak aranan 16 yaşındaki Nuriye D. polisin kurduğu özel ekip tarafından erkek arkadaşının evinde bulundu. Kendi rızasıyla evden kaçtığı öğrenilen N.D., ailesine teslim edildi.

Kentte yaklaşık 6 ay önce Nuriyet D.'nin ailesi, İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, kızları hakkında kayıp başvurusu yaptı. O tarihten bu yana aranan Nuriye D.'nin bulunması için Cinayet Bürosu ekiplerince özel ekip kuruldu. Polis ekipleri, Nuriye D.'yi, erkek arkadaşı olduğu öğrenilen O.Y.'nin (21) evinde bulundu. Nuriye D., sağlık raporu alınması için Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü. Kendi rızasıyla kaçtığı öğrenilen N.D., alınan ifadesinin ardından ailesine teslim edildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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