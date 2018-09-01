6 Ayda Sıfırdan Zirveye Çıktılar

SİVAS'ın Kangal ilçesinde yaşayan Şeyma Kodaz (11), 6 ay önce tanıştığı Tayland dövüş sporu muaythai ile katıldığı uluslararası turnuvada şampiyon oldu. Bir diğer sporcu Eylül Çoktaş ise gümüş madalya kazandı.

Kangal ilçesindeki 75'inci Yıl Ortaokulu'nun öğrencisi olan Şeyma Kodaz, 6 ay önce muaythai sporu ile tanıştı. Muaythai antrenörü Tahir Sığırcı (25) ile çalışmalarını sürdüren genç sporcu, il müsabakalarındaki başarıları sonrası Mersin'de düzenlenen şampiyonaya katılarak Türkiye üçüncüsü oldu. Kodaz, bu başarısıyla da Ukrayna'da düzenlenen Uluslararası Karadeniz Kupası Muaythai Turnuvası'na katılmaya hak kazandı.

Bir diğer sporcu Eylül Çoktaş ise Çanakkale'de düzenlenen Muaythai Minikler Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük elde etti.

Türkiye Şampiyonası'nda ilk ikiye giren sporcuların masrafları Muaythai Federasyonu tarafından karşılanırken, üçüncülerin masraflarını sporcular kendi karşılamaları gerektiği için Şeyma Kodaz ve Eylül Çoktaş (11) sponsor arayışına girdi. İki sporcuya yurt dışında yaşayan bir hayırseverin sponsor olması sonrası Kodaz ve Çoktaş, hayal ettikleri turnuvaya katılma imkanı buldu. Ukrayna'da düzenlenen Uluslararası Karadeniz Kupası Muaythai Turnuvası'na antrenör Tahir Sığırcı tarafından hazırlanan sporculardan Şeyma Kodaz, 40 kiloda Ukraynalı rakibi Anna Malevych'i yenerek altın madalya alırken, Eylül Çoktaş ise 30 kilogramda Ukraynalı rakibi Skhurikhina Polina'yı yenerek gümüş madalyanın sahibi oldu. Şampiyon sporcular memleketleri Sivas'ta davul-zurna ile karşılandı.

"TÜRKİYE'Yİ GURURLANDIRDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Turnuvadan altın madalya ile dönen Şeyma Kodaz, "Muaythai sporuna çok meraklıydım. Sonra hocamız sayesinde bu spora başladım. İl şampiyonu oldum. İl şampiyonu olduktan sonra Mersin'de Türkiye üçüncüsü oldum. Daha sonra Avrupa şampiyonasına gidecektim. Ama sponsor bulamadık. Daha sonra yapılan haberler sayesinde sponsor bulduk. Bize sponsor olan Aydın Bıçakçı ağabeyimize çok teşekkür ediyorum. Turnuvada şampiyon oldum. Ailemi ve Türkiye'yi gururlandırdığım için çok mutluyum. 6 ayda bu başarıya ulaştım. Diğer arkadaşlarımıza da bu sporu tavsiye ediyorum" dedi.

Turnuvada gümüş madalya alan Eylül Çoktaş ise, "Bu sporu 6 aydır yapıyorum. 6 ay içerisinde 2 şampiyonluk, 1 üçüncülük kazandım. Çanakkale'deki Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldum. Bu sayede Ukrayna'ya gitmeye hak kazandım. Orda da ikinci oldum. Bizi çalıştıran Tahir Sığırcı hocamıza da teşekkür ediyorum. Bu sporu herkese öneriyorum. Hem kendini savunabiliyorsun, hem de bir gurur oluyor. Ailemi ve Türkiye'yi gururlandırdığım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"SPORCULARIMLA GURUR DUYUYORUM"

1 yıldır muaythai antrönörlüğü yaptığını söyleyen Tahir Sığırcı, "6 ay önce Kangal ilçesinde 75'inci Yıl Ortaokulu'nda Muaythai dersleri vermeye başladık. Sporcularımız her gün antrenmanlarını aksatmadan yapmaya devam ediyorlardı. Önce il şampiyonası yaptık. Şampiyonaya 13 sporcu getirmiştim. 13'ü de birinci olmuştu. Güzel bir ivme yakalamıştık. Daha sonra Türkiye Şampiyonası'nda Şeyma Kodaz ve Eylül Çoktaş Türkiye üçüncüsü oldu. Uluslararası Karadeniz Kupası Turnuvası'na gitmeye hak kazandılar. Oraya gitmek için de federasyona yatırmamız gereken belli bir bütçe vardı. Bu bütçe için de sağ olsun Aydın Bıçakçı ağabeyimiz bize sponsor oldu. Ukrayna'da yapılan Uluslararası Karadeniz Kupası Muaythai Turnuvası'nda Şeyma Kodaz şampiyon oldu. Eylül Çoktaş ise ikinci oldu. Sporcularım Kasım ayında Antalya'da yapılacak olan EMF Uluslararası Muaythai Turnuvası'na da katılacaklar. Ben sporcularımla gurur duyuyorum. İkisinin de orada şampiyon olmasını ümit ediyorum. Başarmak için daha çok çalışacağız. İkisinden de şampiyonluk bekliyorum" dedi.

Sporcularının antrenmanı hiçbir zaman aksatmadığını belirtren Sığırcı şöyle dedi:

"Benim çalıştırdığım 15-20 sporcu var. Bu 15-20 sporcudan sadece Şeyma ve Eylül hiçbir antrenmanı aksatmadılar. Hiçbir antrenmana gelmemezlik yapmadılar. Hatta Eylül Çoktaş bir gün hasta halde salonda, ateşler içinde antrenmana geldiğini gördüm. Yani bu iki sporcumun dışındaki sporcular da çok istekli başarmak isteyen sporcular. Devamlılık başarı getirir diye ilk başta söylemiştik. Gerçekten de bunun karşılığını Eylül ve Şeyma ile almış olduk. Başarılı olmak için devamlı antrenman yapmak gerekiyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sporcuların havalimanında karşılanması

-Sporcuların Kangal'da davul zurna ile karşılanması

-Şeyma ve Eylül'den görüntüler

-Tahir Sığırcı röportaj

-Şeyma Kodaz röportaj

-Eylül Çoktaş röportaj

-Antrenman görüntüsü

-Genel detay

- Sivas