6 ayda 817 çift dünya evine girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

6 ayda 817 çift dünya evine girdi

6 ayda 817 çift dünya evine girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Düzce Valiliği, 2021 yılının ilk 6 ayında evlenme ve boşanma verilerini açıkladı.

Düzce Valiliği, 2021 yılının ilk 6 ayında evlenme ve boşanma verilerini açıkladı. Buna göre 6 ayda 817 çift dünya evine girerken, 469 çift ise boşandı.

Düzce Valiliği, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde evlenme ve boşanma verilerini açıkladı. Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğü verlerinden derlenen bilgilere göre Düzce İl Genelinde bir önceki yıla evlenme oranlarında artış olduğu gözlemlendi. Buna göre, 2021 yılı ilk 6 aylık dönemde il genelinde 817 çiftin evlilik işlemleri yapıldı. Aynı dönem içerende 469 çiftin de boşanma işlemleri gerçekleştildi. 2020 yılında ise evlenen çift sayısı pandemi sebebi ile 6 aylık dönemde 440 sayılarında kalmıştı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Haluk Levent Bergüzar Korel Süreyya Yalçın
Spor Mete Gazoz Aytaç Kara Caner Erkin Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
6 ayda 817 çift dünya evine girdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 12:12:37. #1.15#

title