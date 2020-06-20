6 ayda 78 terör eylemi engellendi
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6 ayda 78 terör eylemi engellendi

2020 yılının ilk 6 ayında 76'sı PKK/KCK, 2'si DEAŞ terör örgütü olmak üzere toplam 78 terör eylemi, güvenlik güçlerinin istihbari çalışmaları sonucu son anda engellenirken, çok sayıda patlayıcı ele geçirildi.

6 ayda 78 terör eylemi engellendi
20.06.2020 13:41 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:19

2020 yılının ilk 6 ayında 76'sı PKK/KCK, 2'si DEAŞ terör örgütü olmak üzere toplam 78 terör eylemi, güvenlik güçlerinin istihbari çalışmaları sonucu son anda engellenirken, çok sayıda patlayıcı ele geçirildi.  

Mehmetçik, sınır ötesinde düzenlediği operasyonlarla terörle mücadelesini sürdürürken, yurt içinde terör operasyonları hız kesmeden sürüyor. Güvenlik güçlerinin istihbari çalışmaları sonucu 2020 yılının ilk 6 ayında toplam 78 terör eylemi, son anda gerçekleştirilemeden önlendi.

ENGELLENEN EYLEMLERDEN BAZILARIBuna göre geçen 5 Şubat'ta İstanbul Tuzla'da gerçekleştirilen operasyonda, eylem amaçlı hazırlanarak toprağa gömülen 5,2 kilogram patlayıcı madde ve 3 adet elektrikli fünye ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. 15 Şubat'ta Bursa'da yapılan uygulamada durdurulan araçta 2 örgüt mensubu yakalanırken, şüphelilerin yer göstermeleri sonucu Nilüfer ilçesinde yapılan aramada 5,5 kilogram PETN patlayıcı madde ve 380 gram fitil ele geçirildi. 26 Şubat'ta Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonda ise sansasyonel eylem arayışında olan örgüt mensupları ile işbirliğinde bulunabileceği, eylemlerde yer alabileceği değerlendirilen 8 kişi yakalandı. Operasyon kapsamında Bismil'de toprağa gömülü 5 kilogram patlayıcı madde, 3 elektrikli kapsül ve 1 adet alıcı-verici devre ele geçirildi.POLİS VE JANDARMA KARAKOLLARINA SALDIRI ÖNLENDİ13 Mart'ta Şırnak Cizre'de örgüt mensupları ile işbirliğinde bulunan 1 kişi gözaltına alınırken, ikametinde yapılan aramada 4 adet patlayıcı ele geçirildi. 4 Mayıs'ta Mardin Artuklu'da ülkeye illegal geçiş yapan ve motosiklet/EYP kullanarak eylem arayışında olan 1 örgüt mensubu yakalanırken, yapılan aramada 3,4 kilogram patlayıcı ele geçirildi. 16 Mayıs'ta Diyarbakır Bağlar'da yapılan operasyonda 6 kişi yakalandı, yapılan aramalarda 4 el bombası, 1 mıknatıslı araç altı patlayıcı, 225 gram zaman ayalı EYP ve telefon düzenekli 4 kilogram EYP ele geçirildi. Şüpheli ifadesinde, kardeşiyle birlikte el bombası yerleştirilen motosiklet ile Diyarbakır'da polis merkezine eylem gerçekleştirmeyi planladığını, ayrıca jandarma karakoluna da altına patlayıcı yerleştirilen kamyon ile eylem gerçekleştirmeyi planladığını itiraf etti.2019 yılında 299'u PKK/KCK, 18'i DEAŞ, 11'i sol terör örgütleri olmak üzere toplam 328, 2018 yılında da 141'İ PKK/KCK, 14'ü DEAŞ, 10'u sol terör örgütleri olmak üzere toplam 165 terör eyleminin son anda engellendiği belirtildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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