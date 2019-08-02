6 ayda 300 farklı yerli tohum elde edildi

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, Gediz Havzası Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Çevre Kalkınma Vakfı (GEMA) tarafından yerel tohuma destek çalışmaları kapsamında açılan Yerel Tohum Üretim Merkezi'nde 6 ay içerisinde 300 farklı yerel tohum elde edildi.

GEMA Vakfı tarafından 5 yıl önce yerel tohum seferberliği başlatıldı. Bu kapsamda Allahdiyen Mahallesi'nde ilk olarak deneme üretimi gerçekleştirildikten sonra Çamurhamamı Mahallesi'nde üst üste 3 yıl boyunca yerel tohum şenliği düzenlendi. Yaklaşık 6 ay önce de Taytan Mahallesi'nde Yerel Tohum Üretim Merkezi açıldı. 15 dönüm alan üzerine kurulu merkezde 6 ay içerisinde 300 çeşit yerel tohum elde edildi. Tüm sebze ve meyveleri kapsayan 90 farklı ürün, yine yerel tohumlarla toprakla buluşturuldu. Elde edilecek ürünlerin tohumlarının geniş bir analiz ve araştırma sonucunda inceleyeceğini vurgulayan GEMA Vakfı Genel Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu, üretim miktarlarına ve verimlerine göre yapılacak değerlendirmeden sonra bu tohumları Türkiye'nin dört bir yanına göndereceklerini kaydetti. Yerel tohum üretimi konusunda birçok belediye, kurum ve sivil toplum kuruluşundan da destek aldıklarını belirten Kilimcigöldelioğlu, "Vakıf olarak Türkiye'nin her yerinde düzenlenen yerel tohum şenliklerine katılıp vatandaşlara tohum dağıtıyoruz. TİGEM Genel Müdürlüğü ile de görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

'YEREL TOHUM DESTEKLENMELİ'

Vakıf olarak Hibrit ve GDO'lu tohumlara kesinlikle karşı olduklarını vurgulayan Kilimcigöldelioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sürekli kullandığımız yerel tohuma destek veriyoruz. Hibrit tohumlar sadece bir yıl kullanılabiliyor. Tamamen yurt dışı kökenli tohumlar. Yurt dışından ithalat yapıldığı için de ülke ekonomisi için ciddi bir kayıp söz konusu. Biz tamamen yerel tohumun Türkiye'de gelişmesini ve korunması istiyoruz ve bu konuda çalışmamızı sürdürüyoruz. Yerel tohum üretimi konusunda Türkiye'de önemli bir konuma ulaştığımızı düşünüyorum. Ciddi bir üretim merkez haline geldik. Örnek bir şey yapıyoruz. Örnek bahçelere de destek veriyoruz. Bütün Türkiye'ye yerel tohum dağıtıyoruz. Bizden isteyen herkese yerel tohum göndermeye devam edeceğiz."



Kaynak: DHA