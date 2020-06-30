6 ayda 20 bin ton asfalt
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6 ayda 20 bin ton asfalt

Osmangazi Belediyesi, 2020 yılının ilk altı ayında 14 kilometre asfalt kaplama yaptı.

6 ayda 20 bin ton asfalt
30.06.2020 13:28 | Son Güncelleme: 30.06.2020 13:32

Osmangazi Belediyesi, 2020 yılının ilk altı ayında 14 kilometre asfalt kaplama yaptı. İlçe genelindeki asfalt yenileme ve yama çalışmaları için toplam 20 bin ton asfalt kullanıldı.

Osmangazi Belediyesi, ilçedeki eskiyen ve bozulan yolları yenilemeyi sürdürüyor. Belediye ekipleri, 2020 yılının ilk altı ayında yaklaşık 27 kilometre yolu sıcak asfaltla kaplarken, toplam 20 bin ton asfalt kullanıldı. İlçedeki birçok cadde ve sokakta gerçekleştirilen satıh çalışmaları için toplam 12 bin ton sıcak asfalt döken ekipler, muhtelif sokaklarda yapılan asfalt yama çalışmaları için de 8 bin ton malzeme kullandı. Bilhassa Yunuseli, Demirtaş, Bağlarbaşı, Yenibağlar, Akpınar, Santral Garaj, Emek ve Güneştepe mahallelerinde hummalı bir şekilde asfaltlama çalışması yapılırken, yıl sonuna kadar bozuk olan bütün yolların asfaltlanması hedefleniyor.

Osmangazi Belediyesi, özellikle korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını asfaltlama çalışmaları için fırsata dönüştürdü. Yasağının uygulandığı günlerde cadde ve sokakların boş kalmasını fırsat bilen belediye ekipleri, birçok mahallede asfalt çalışması gerçekleştirdi. Yürütülen asfaltlama çalışmaları kapsamında yılın ilk 6 ayında 3 kilometrelik alanda freze çalışması da gerçekleştirildi. Freze ile kazınan yollar sıcak asfalt ile kaplandı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vatandaşların ulaşım konusunda sıkıntı yaşamamaları adına asfaltlama çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirterek, "Sokak ve caddelerimizin daha güzel ve ulaşılabilir olması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs tüm hayatımızı etkiledi. Osmangazi Belediyesi olarak bir yandan halkımızın sağlığını korumak adına virüsle mücadele çalışmaları yürütürken, bir yandan da ilçemizi güzelleştirmek adına yürüttüğümüz çalışmalarımıza devam ettik. Özellikle pandemi sürecinde uygulanan sokağa çıkma yasaklarını fırsata çevirdik. Normal günlerde araç trafiğinin yoğun olması dolayısıyla iş yapmanın çok zor olduğu noktalarda, sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde asfalt çalışmaları yaptık. Ekiplerimiz, normalleşme sürecinde de belirlenen programlar dahilinde ilçe genelindeki cadde ve sokaklarda asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Osmangazi'de asfalt meselesi kalmayana dek çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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