6 ayda 2 bin 66 bebek dünyaya geldi
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6 ayda 2 bin 66 bebek dünyaya geldi

6 ayda 2 bin 66 bebek dünyaya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 2021 yılının ilk 6 ayında 2 bin 66 bebek dünyaya gelirken, bin 180 kişi hayatını kaybetti.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 2021 yılının ilk 6 ayında 2 bin 66 bebek dünyaya gelirken, bin 180 kişi hayatını kaybetti.

Düzce'de nüfus artışı devam ediyor. Her yıl ortalama 5 bin kişinin eklendiği nüfusa 6 ayda 886 kişi daha eklendi. Düzce Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 2021 yılının Ocak-Haziran döneminde doğum ve ölüm rakamları açıklandı. Buna göre Düzce il genelinde doğan 2 bin 66 bebeğin verileri kayıtlara işlendi. Düzce nüfusuna 2 bin 66 kişi eklenirken, ölüm rakamları da açıklandı. Buna göre ilk 6 aylık kısımda bin 180 kişi hayatını kaybetti. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü ekipleri vefat eden kişilerinde nüfustan düşümünü yaptı. Böylelikle Düzce'nin nüfusuna 2021 yılının ilk 6 ayında 886 kişi daha eklendi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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