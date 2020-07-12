6 ayda 182 bin tarla, 154 bin arsa satıldı
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6 ayda 182 bin tarla, 154 bin arsa satıldı

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, yılın ilk yarısında 182 bin tarla ve 154 bin arsa satıldığını açıkladı.

6 ayda 182 bin tarla, 154 bin arsa satıldı
12.07.2020 11:33 | Son Güncelleme: 12.07.2020 11:36

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, yılın ilk yarısında 182 bin tarla ve 154 bin arsa satıldığını açıkladı. Bakanlığın bağlı kuruluşu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, en çok tarla satışı sırası ile İstanbul, Antalya, Konya, Ankara ve Bursa'da gerçekleşti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını birinci elde yüzde 0.64, ikinci elde ise yüzde 0.74'e düşürmesi ile artan konut satışları ile birlikte gayrimenkul sektörü canlandı, satışlar bir anda arttı. Kredili konut satışları ile birlikte ülke genelinde; tarla ve arsa satışları da canlandı. Bakanlığın bağlı kuruluşu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre; yılın ilk 6 ayında ülke genelinde toplamda 182 bin 618 tarla el değiştirdi. En çok tarla satışı sırası ile İstanbul, Antalya, Konya, Ankara ve Bursa'da gerçekleşti. İstanbul'da 11 bin 639, Antalya'da 10 bin 250, Konya'da 8 bin 762, Ankara'da 8 bin 232 ve Bursa'da 7 bin 739 tarla el değiştirdi. Geçen yılın ilk 6 ayında ise ülke genelinde toplam 153 bin 827 tarla satışı yapıldı. Tarla satışları geçen yılın ilk 6 ayına göre yüzde 19 oranında arttı.

İSTANBUL İLK SIRADATürkiye genelinde arsa satışları da arttı. Yılın ilk 6 ayında ülke genelinde toplam 154 bin 926 arsa satışı yapıldı. En çok arsa satışının yapıldığı iller sırası ile İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Konya oldu. Gayrimenkul sektörünün öncü aktörü megakent İstanbul'da 6 ayda 24 bin 549 arsa satışı gerçekleşti. İstanbul'da en çok arsa satışı Küçükçekmece'de yaşandı. Küçükçekmece'de 6 ayda iki bin 722 arsa el değiştirdi. Arsa satışlarının en yoğun olduğu ikinci ilçe ise Bağcılar oldu. Bağcılar'da 6 ayda iki bin 4 arsa satışı yapıldı. Küçükçekmece ve Bağcıları, Maltepe takip etti. 6 ayda Maltepe'de bin 562 arsa el değiştirdi. En çok arsa satışının olduğu diğer ilçeler ise Sultanbeyli ve Arnavutköy oldu. Silivri'de bin 389, Arnavutköy'de bin 341 arsa satışı gerçekleşti.BAŞKENT'TE 6 AYDA 10 BİNE YAKIN ARSA EL DEĞİŞTİRDİ

İstanbul'u 9 bin 755 arsa satışı ile başkent Ankara takip etti. Başkent'te en çok arsa satışı Gölbaşı'nda yapıldı. Bin 1100 arsa satışının yapıldığı Gölbaşı'nı, 1010 satışla Mamak takip etti. En çok arsanın el değiştirdiği diğer ilçe ise Yenimahalle oldu. Yenimahalle'de 6 ayda 891 arsa satıldı. İstanbul ve Ankara'yı 6 bin 588 ile Antalya, 6 bin 311 ile İzmir ve 5 bin 133 arsa satışı ile Konya takip etti.Geçen yıl ilk 6 ayda ise 120 bin 407 arsa satışı yapılmıştı. Buna göre arsa satışları geçen yılın ilk yarısına göre % 32 oranında arttı.

ANKARA, -


Kaynak: DHA

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