6 Ayda 11,7 milyon varil petrol üretildi

Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" ile başlattığı hidrokarbon üretim atağı, bütün hızıyla devamediyor.

Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" ile başlattığı hidrokarbon üretim atağı, bütün hızıyla devam

ediyor.

Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de yaptığı büyük doğalgaz rezervi keşifleriyle Türkiye bir yandan denizlerde üretime hazırlanırken diğer yandan petrol üretimini her geçen gün artırıyor.

2021'in ilk altı ayında yurt içi ham petrol üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre bir milyon varil arttı. Türkiye, hem devlet hem de özel sektörün yoğun aramalarıyla ilk altı ayda 11 milyon 725 bin varil ham petrol üretti.

Türkiye, söz konusu üretim rakamlarıyla, 2020'nin aynı döneminde elde edilen 10 milyon 731 bin varil

üretimi de yaklaşık yüzde 10 artırmış oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı