6 ay zorla evde tuttuğunu iddia ettiği evli sevgilisinin 16 yıl hapsi istendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

6 ay zorla evde tuttuğunu iddia ettiği evli sevgilisinin 16 yıl hapsi istendi

FATİH'te 1,5 sene önce tanıştığı erkek arkadaşı Erkut O'nun (33) evli olduğunu öğrenen bu süreçte de hamile kalan Çağla D.A. (26) bebeği aldırmak isteyince yaklaşık 6 ay zorla evde tutulduğunu iddia etti.

6 ay zorla evde tuttuğunu iddia ettiği evli sevgilisinin 16 yıl hapsi istendi
04.06.2020 10:20 | Son Güncelleme: 04.06.2020 10:20
FATİH'te 1,5 sene önce tanıştığı erkek arkadaşı Erkut O'nun (33) evli olduğunu öğrenen bu süreçte de hamile kalan Çağla D.A. (26) bebeği aldırmak isteyince yaklaşık 6 ay zorla evde tutulduğunu iddia etti. Bir kez kaçma girişimde bulunan ve silahla tehdit edildiğini söyleyen Çağla D.A. ablasından yardım istedikten sonra erkek arkadaşının yanından ayrıldı. Çağla D.A'nın savcılığa şikayette bulunması üzerine yakalanarak tutuklanan erkek arkadaşı Erkut O. hakkında "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Silahla tehdit", "Hakaret" suçlarından 6 yıl 3 aydan 16 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, müşteki Çağla D. A.'nın müracaatı üzerine şüpheli Erkut O. hakkında soruşturma başlatıldı. Müşteki Çağla D.A'nın ifadesine göre, yaklaşık 1,5 sene önce tanıştığı şüpheli Erkut O. ile İstanbul'da birlikte yaşamaya başladı. Bir süre sonra şüphelinin evli olduğunu öğrenen  Çağla D.A daha sonra hamile kaldı ve bebeği aldırmak istedi.  Çağla D.A'nın ifadesine göre, şüpheli Erkut O. bunu istemeyerek kendisini Fatih'te tek odalı bir yerde 6 ay zorla tuttu. Çağla D.A., şüphelinin bir şirketi üzerine alması durumunda kendisini serbest bırakacağını söylemesi üzerine, bir şirketin üzerine geçirildiğini, ancak şirketin borçlu olması nedeniyle aktif edemediğini de iddia etti.

"SİLAHLA TEHDİT ETTİ"Bir ara kaçan  Çağla D.A.'yı bulan şüpheli Erkut O'nun "Ne dersem onu yapacaksın, Allah'ın da peygamberin de benim, kafana mı sıkayım yoksa bebeğe mi" deyip üzerine silah doğrulttuğunu, daha sonra silahı yere tutup bir el ateş ettiğini de iddia etti. Bu olaylardan sonra ablasını arayıp yardım isteyen müşteki Çağla D.A. 1 Mart 2020'de şüphelinin yanından ayrılarak savcılığa şikayette bulundu.  ŞÜPHELİ YALOVA'DA  YAKALANDIİddianameye göre, 15 Mart'ta Yalova'da yakalanan şüpheli Erkut O'nun üzerinden bir kuru sıkı tabanca ile bu tabancaya ait bir şarjör ve 10 adet fişek ele geçirildi. Aynı gün tutuklanan şüpheli Erkut O. ise ifadesinde, müştekinin kendisinin evli olduğunu en başından bildiğini ve bunu bilerek kendisiyle birlikte yaşamayı kabul ettiğini, kısa süre sonra  hamile kaldığını, maddi durumunun kötü olması nedeniyle 4 ay kadar Fatih'te eski bir iş hanının odasında kaldıklarını, i burada zorla tutmadığını, kendi rızasıyla burada kaldığını ileri sürdü. Söz konusu şirketi, müştekinin rızasıyla üzerine aldıklarını, daha sonra şirket konusunda yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle müştekiyle tartıştıklarını, müştekinin bu tartışma sonrası kendisinin yanından ayrıldığını iddia etti. Şüpheli Erkut O. hakaret ve silahla tehdit iddialarının hayal ürünü olduğunu belirterek suçlamaları reddetti.SAVCILIK DAVA AÇTI

İddianamede, tüm dosya kapsamından, şüpheli Erkut O'nun atılı suçu işlediğinin anlaşıldığı belirtilerek "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Silahla tehdit", "Hakaret" suçlarından 6 yıl 3 aydan 16 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Şüpheli Erkut O. önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan İran ve Irak gümrük kapıları yeniden açıldı Haber
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan İran ve Irak gümrük kapıları yeniden açıldı
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu Haber
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Karantina süresi bir hafta daha uzatılınca mahalleli isyan etti Haber
Karantina süresi bir hafta daha uzatılınca mahalleli isyan etti
Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi Haber
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi Haber
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
Erdoğan'dan yeni partiler için kurmaylarına 'Yokluğa mahkum edin' talimatı
Erdoğan'dan yeni partiler için kurmaylarına "Yokluğa mahkum edin" talimatı
48 saatte yapılan kaçak villa sahibi tarafından yıkıldı
48 saatte yapılan kaçak villa sahibi tarafından yıkıldı
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi
İspanyol basını yazdı: Hakan Çalhanoğlu Ağustos'ta Galatasaray'a imza atmaya hazır
İspanyol basını yazdı: Hakan Çalhanoğlu Ağustos'ta Galatasaray'a imza atmaya hazır
Barışmayan eski sevgilisini darbedip aracını kullanılmaz hale getirdi
Barışmayan eski sevgilisini darbedip aracını kullanılmaz hale getirdi
Eintracht Frankfurt, deplasmanda Werder Bremen'i mağlup etti: 3-0
Eintracht Frankfurt, deplasmanda Werder Bremen'i mağlup etti: 3-0
Kardeşleri ile birlikte oynarken 6. kattan düşen çocuk, hayatını kaybetti
Kardeşleri ile birlikte oynarken 6. kattan düşen çocuk, hayatını kaybetti
George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memurları daha ağır suçlamalarla yargılanacak
George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memurları daha ağır suçlamalarla yargılanacak
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İkinci dalga beklemiyoruz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İkinci dalga beklemiyoruz
Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstüne Bakan Koca müjdeyi verdi: Düzenleme üzerinde çalışılıyor
Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstüne Bakan Koca müjdeyi verdi: Düzenleme üzerinde çalışılıyor
Artvin'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Artvin'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Beşiktaş'tan G.Saray'a 'şampiyonluk' yanıtı: 'Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazandık
Beşiktaş'tan G.Saray'a 'şampiyonluk' yanıtı: 'Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazandık
Libya ordusu, Hafter milislerinin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağladı
Libya ordusu, Hafter milislerinin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağladı
İran Dini Lideri Hamaney, İran devrimiyle ilgili özeleştiri yaptı
İran Dini Lideri Hamaney, İran devrimiyle ilgili özeleştiri yaptı
Sanayi ustası, 10 bin liraya aldığı Serçe'ye 40 bin liralık sistem kurdu
Sanayi ustası, 10 bin liraya aldığı Serçe'ye 40 bin liralık sistem kurdu
İş insanına 'aşk tuzağı' kurup boğularak öldürülmesine sebep olan kadın yakalandı
İş insanına "aşk tuzağı" kurup boğularak öldürülmesine sebep olan kadın yakalandı
Beyaz Saray önündeki George Floyd protestosunda Galatasaray formalı Türk ilgi odağı oldu
Beyaz Saray önündeki George Floyd protestosunda Galatasaray formalı Türk ilgi odağı oldu
Emekli işçi mutfakta kendini asınca ailesi sinir krizi geçirdi
Emekli işçi mutfakta kendini asınca ailesi sinir krizi geçirdi
Donald Trump, ABD'de yağmacıların öldürdüğü emekli polisi paylaştı
Donald Trump, ABD'de yağmacıların öldürdüğü emekli polisi paylaştı
Eylemlere karşı aldığı tavır, yaklaşan seçimler öncesinde Trump'a pahalıya mal olacak
Eylemlere karşı aldığı tavır, yaklaşan seçimler öncesinde Trump'a pahalıya mal olacak
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'la görüştüğünü doğruladı
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'la görüştüğünü doğruladı
Yoğurt zannederek yanlışlıkla boya yiyen yaşlı adam hayatını kaybetti
Yoğurt zannederek yanlışlıkla boya yiyen yaşlı adam hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Çetin Oktay Faik Öztrak Ali Babacan Hasan Polatkan Mustafa Şentop
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Haldun Dormen Seren Serengil
Spor Mete Gazoz Şenol Güneş Sergen Yalçın Bülent Korkmaz Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Haziran Otomobil Fenerbahçe
Şu an buradasınız: 6 ay zorla evde tuttuğunu iddia ettiği evli sevgilisinin 16 yıl hapsi istendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 10:24:06. #1.15#
title