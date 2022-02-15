6 askeri şehit eden teröriste, 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 531,5 yıl hapis

VAN (DHA) - Van kara yolunun güvenliğini sağlayan askerlere yönelik düzenlenen 6 askerin şehit olduğu saldırının faillerinden PKK'lı terörist Hüseyin Osmanpur, 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 531,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Şırnak- Van kara yolunun güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine yönelik 26 Eylül 2016'da PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda, Jandarma Astsubay Yunus Çiçek ile jandarma uzman çavuşlar Mehmet Alda, Süleyman Güneri, Tolga Özdinç ve Hüseyin Tosun ve Uzman Onbaşı Burak Perçin şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

Mahkeme heyeti, yapılan keşifler, dosya kapsamı ve mevcut delilleri göz önünde bulundurarak Hüseyin Osmanpur'a, 'Devletin birlik ve bütünlüğünü bozma suçundan 1 kez ağırlaştırılmış müebbet', 'kasten adam öldürme' suçundan 6 kez ağırlaştırılmış müebbet, 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 32 kez 13 yıl, nitelikli yağma suçundan 6 kez 18 yıl ve ateşli silah kanununa muhalefet suçundan 7,5 yıl hapis cezası ile 15 bin TL para cezası verdi. Terörist Hüseyin Osmanpur toplamda 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 531,5 yıl hapis cezası aldı.