6. Aşık Tahiri Kültür ve Yayla Şenlikleri

Bu yıl altıncısı düzenlenen Aşık Tahiri Kültür ve Yayla Şenliği, Zindan Vadisi'nde yapıldı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı, Altunhisar Kaymakamlığı ve Altunhisar Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen Aşık Tahiri Kültür ve Yayla Şenliği, Niğde Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisiyle başladı.



Koyun kırkımı, yün eğrilmesi, yayla göçünün canlandırılması, gölde koyun ve yün yıkanması gibi etkinliklerin yapıldığı şenlikte, en güzel uçurtma, kuzu, oğlak ve buzağı yetiştiricileri yarışmaları yapıldı.



Niğde Valisi Yılmaz Şimşek şenlikte yaptığı konuşmada, etkinliği düzenleyenleri kutlayarak, şunları söyledi:



"İlçe adına çok güzel bir etkinlik düzenlenmiş ve ilçenin tanıtımı için çok değerli bir hizmet yapılmıştır. Bu tür etkinliklerin düzenlenmesi Niğde için çok önemlidir. Bu tür etkinliklerin düzenlenmesi bizim zenginliğimizdir, bizi biz yapar, bizleri kaynaştırır. Kültürümüzün yaşatılmasına ve daha da zenginleştirilmesine ve inşallah gelecek nesillere aktarılmasına vesile olur."