6 aranan şahsa polis operasyonu

07.11.2019 10:51 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:56

Balıkesir'de polis ekipleri 6 aranan şahıslara il genelinde operasyonlar düzenledi. Operasyon sırasında aranan şahıslarla birlikte 5 silah ve çok sayıda mühimmat yakaladı.



Balıkesir'de İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik Balıkesir ve ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 6 kişi gözaltına alınırken, 5 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu kasten yaralama suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adli mercilere sevk edildi. Operasyonda 3 adet ruhsatsız ateşli silah ve 68 adet fişek ile 2 adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA