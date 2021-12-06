6 Aralık Pazartesi yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı!
6 Aralık 2021 Pazartesi günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. gelecek? Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Ada Masalı, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Misafir, Masterchef, Evlilik Hakkında Her Şey, Kalp Yarası, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Yalancı, Kırmızı Oda, Barbaroslar, Yargı, Teşkilat yeni bölümü olacak mı? Bugün hangi diziler var? 6 Aralık Pazartesi TV8, Star TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 6 Aralık yayın akışı Bugün hangi diziler var? 6 Aralık Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 6 Aralık Pazartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 6 Aralık Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
- Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 12:15
- Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 15:00
- Senin Hayatın 18:10
- Show Ana Haber 18:45
- Üç Kuruş 20:00
- Gün Ortası 13:00
- Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane 14:00
- Esra Erol'da 16:20
- ATV Ana Haber 19:00
- Kalp Yarası 20:00
- Asi 11:00
- Gelinim Mutfakta 13:00
- Ece Üner ile Susma 15:45
- Kanal D Ana Haber 19:00
- Çok Güzel Hareketler 2 20:00
- Bende Kal 23:45
- En Hamarat Benim 13:00
- Fulya ile Umudun Olsun 16:00
- Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber 19:00
- Yasak Elma 20:00
- Evlilik Hakkında Her Şey 23:45
- Gerçeğin Peşinde 13:00
- Kiralık Aşk 16:00
- Star Haber 18:30
- Vizontele 20:00
- Vizontele 22:30
- 8'de Sağlık 07:15
- Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa 08:30
- Masterchef Türkiye 2021 11:15
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz 16:00
- Masterchef Türkiye 2021 20:00
- Beni Böyle Sev 13:00
- Seksenler 16:30
- Ana Haber 19:00
- İddiaların Aksine 19:55
- Alparslan: Büyük Selçuklu 20:00
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