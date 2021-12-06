6 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim kazandı? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

6 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Gelinim Mutfakta yarışması bu hafta Yılmaz Morgül ile devam ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? detaylar haberimizde.

6 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Çeyrek Altını kazananı açıklayan Yılmaz Morgül kazanan ismin Yeşim olduğunu duyurdu.

2 ARALIK BİLEZİKLERİ KAZANAN KİMOLDU?

10 Bin TL 5 altın bileziğin sahibi olan gelin Aslıhan oldu?

6 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA PUAN SIRALAMASI:

1) Yeşim 20 puan

2) Miyase 17 puan

3) Aslıhan 13 puan

4) Yeni gelin Pınar 9 puan

Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kazanan gelin 20 puan ile Yeşim oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAKKINDA

Gelinim Mutfakta, 12 Mart 2018 tarihinde yayınlanmaya başlayan, 4 gelinin 4 kayınvalidesiyle yarıştığı bir yemek yarışmasıdır. Yarışma hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanmaktadır.

5 gün boyunca her gün farklı yemekler yapılır ve süreler verilir kayınvalidelerde gelinlerin yaptığı yemeklere puan verir. Günün en yüksek puanını alan gelin 1 çeyrek altın alır. Yarışmada haftanın final gününde haftanın en yüksek puanını alan geline 5 altın bilezik verilir. Haftanın en düşük puanını alan gelin ise kayınvalidesi ile yarışmadan elenir.

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