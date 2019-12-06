6 Aralık Cuma DHA Spor Gündemi

06.12.2019 09:24 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:24

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut: En iyisini yapmaya çalışıyoruz

"2'nci yarının ortalarıyla her takımın hedefi somutlaşacak"

"Her şeyin daha güzel olacağına inanıyorum""Her oyuncunun neler yapabileceğini bilmem gerekiyor"

Dünya Aerobik Cimnastik Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı: Sporun bana disiplin kattığını düşünüyorum "Dünya şampiyonu olduktan sonra benimle ilk kez iletişime geçen marka Red Bull oldu""Jimnastiğe küçük yaşta başlanması gerekiyor""Ailelelerin spor için çocuklarına katkıları çok önemli""Antrenman için Manisa'ya gidip geliyorum""Çalışmaktan asla vazgeçmiyorum""Federasyon başkanıyla aramızda baba-kız ilişkisi var"

Ali Şen: Ali Koç'tan bu sene takımı şampiyon yapmasını bekliyoruz"Fenerbahçe'de tribünde olan, evinde oturan 'pardon' demeden şampiyonluk bekliyor""Galatasaray bu sene ligi 5'inci bitirse 'eh olabilir' diyebilir""Ersun Yanal'ı severim""Geçen sene çok kötüydük, bu sene 'çok'u biraz azalttık ama yine kötü futbol takımı"

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI-Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, judo ve yüzmede başarı elde eden sporcularla bir araya gelecek11: 30 Judo milli sporcuları kabulü15: 45 Türkiye Yüzme Federasyonu 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Finali

SÜPER LİG20: 30 Fenerbahçe - Gençlerbirliği

GALATASARAY09.30 Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Emlak Konut Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Keleş ile Riva'da bir toplantı düzenleyecek. 17.30 Sarı-kırmızılılar, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yapacağı antrenmanla tamamlayarak mücadele öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.

TFF 1. LİG19: 00 Eskişehirspor - Ümraniyespor

BASKETBOL-Euroleague-20: 00 BC Khimky - Barcelona20: 00 Zenit - Asvel Villeurbanne20: 45 Fenerbahçe - ALBA Berlin22: 30 Panathinaikos - Olympiakos23: 00 Baskonia - Anadolu Efes

VOLEYBOLKulüpler Dünya Şampiyonası (Kadınlar) - 12: 00 Eczacıbaşı VitrA - Guangdong Evergrande Volleyball Club15: 00 Tianjin Bohai Bank Volleyball Club - VakıfBank-Efeler Ligi -

18: 30 Tokat Belediye Plevne - İnegöl BLD.

Kaynak: DHA