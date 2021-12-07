6 Aralık 2021 Haberleri
6 Aralık 2021 Manşet Haberleri.
- Alman bankası Commerzbank, Türkiye'nin yeni yıl dolar tahminini yükseltti
- Prof. Dr. Teoman Duralı vefat etti
- Sağlık çalışanları ile görüşen Kılıçdaroğlu'ndan hükümete 7 maddelik çağrı: Bu talepleri çözün, varsın oyları sizin olsun
- Esenyurt'ta mide bulandıran görüntü! Güpegündüz sokak ortasında tuvaletini yaptı
- Ölümden dönen Hakan Taşıyan'dan aylar sonra bir ilk! Unutulmaz eserini seslendirdi
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'nun Meclis'i karıştıran el hareketine sert tepki
- 5 buçuk aylık bebeğini kaybeden İrfan Can Eğribayat maç sonrası duygusal anlar yaşadı
- Altın Kelebek'te iki ödül birden alan Müge Anlı'ya Devlet Bahçeli'den sürpriz mesaj
- CHP ve İYİ Parti'nin ardından Saadet Partisi de Anadolu turuna çıkıyor
- Altın Kelebek'e damga vuran Çağlar Ertuğrul'un göndermesine Tamer Karadağlı'dan yanıt: Espri yapmış
- TBB Başkanı Erinç Sağkan''ın Metin Feyzioğlu yorumu dikkat çekti
- ABD'den Çin'de gerçekleşecek Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot
- Tırın çarptığı otomobil kağıt gibi ezildi! Araçtaki aileden sadece bir kişi sağ çıktı
- Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki el hareketine AK Parti'den tepkiler peş peşe yükseldi
- Son Dakika: Türkiye'de 6 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 20 bin 33 yeni vaka tespit edildi
- Kılıçdaroğlu'nun Meclis kürsüsünde yaptığı el hareketine CHP'den savunma: Elinin sırtına vurdu
- Finlandiyalı bakanın pozitif çıktığı gün başbakanın gece kulübüne gitmesi tepki topladı
- Edirne'de askeri bölgeye giren Yunan polis ve kız arkadaşı gözaltına alındı! Telefonu inceleniyor
- Szalai'nin satışından Fenerbahçe'nin kasasına ne kadar girecek? Tarihin en pahalısı
- Kılıçdaroğlu'nun Meclis'i karıştıran el hareketine hükümetten ilk tepki Bakan Varank'tan geldi
- Zamdan sonra en düşük ve en yüksek ücretler ne kadar olacak? İşte yeni memur maaşları
- Galatasaray'ın yıldızı Alexandru Cicaldau ülkesinde gündem oldu
- Meclis kürsüsünde ilginç anlar! Kılıçdaroğlu'ndan kendisine laf atan AK Partili Çamlı'ya yanıt: Arkadaşlar, Yeliz konuşuyor
- Ampute Ligi maçı savaş alanına döndü, yumruklar havada uçuştu: Senin için gazi oldum
- 'Gözaltına alındı' iddialarının ardından Sedat Peker'in yakını konuştu: Kendisinden haber alamıyoruz
- Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi büyük tepki çekti
- Canlı yayına topladığı 900 işçiyi 'İyi çalışmıyorsunuz' diyerek işten kovdu
- Serviste 2 öğrenciyi öldüren eski muhtara ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis
- Kılıçdaroğlu, Meclis'te 'Göreviniz el kaldırıp indirmek' dedi, AK Partili vekiller ayaklandı
- Ölümden dönen alkollü sürücü yarasını unuttu: Çekin de meşhur olalım
- Müge Anlı'da eşinin pideciye kaçtığını öğrenen adam sinir krizi geçirdi
- Milli Takım'ın hocası bombayı patlattı! Attila Szalai transferi bitti
- Burnu tıkanınca hastaneye gitti! Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı
- Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım
- Son Dakika: Yeni kurulacak Alparslan Türkeş Vakfı'nın başkanı Bahçeli olacak
- Servet taşıyor! Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı
- Meteoroloji'den Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri için fırtına uyarısı
- Taraftar çıldıracak! Ali Koç'un derbi ve teknik direktör hakkındaki sözleri çok şaşırttı
- Büyük projenin ilk adımı Erzurum'da atıldı! Akıllı arazi kullanımı tüm Türkiye'de yaygınlaştırılacak
- Basın toplantısında Bakan Çavuşoğlu'nu kızdıran soru: Katar'a para istemek için mi geldiniz?
Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur?— Haberler (@Haberler) December 5, 2021
#Dolar yükselişine sizce devam edecek mi?— Haberler (@Haberler) December 3, 2021
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