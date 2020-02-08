6 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı
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6 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı

KONYA'nın Kulu ilçesinde, 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı Kaza, öğlenden sonra, Ankara- Konya yolunun 115'nci kilometresinde meydana geldi.

08.02.2020 23:59 | Son Güncelleme: 08.02.2020 23:59
6 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı

'nın ilçesinde, 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı 

Kaza, öğlenden sonra, Ankara- Konya yolunun 115'nci kilometresinde meydana geldi. Tipi ve buzlanma nedeniyle 6 aracın karıştığı zincirleme kazada Ali Çavuşoğlu (48) yaralandı. Yaralı Çavuşoğlu, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Kaynak: DHA
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