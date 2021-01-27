6 aracın birbirine girdiği kazada 2 çocuk yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

6 aracın birbirine girdiği kazada 2 çocuk yaralandı

27.01.2021 10:33 | Son Güncelleme: 27.01.2021 10:41

- 6 aracın birbirine girdiği kazada 2 çocuk yaralandı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 çocuk yaralandı.

- 6 aracın birbirine girdiği kazada 2 çocuk yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 çocuk yaralandı.

Kaza, İzmit ilçesi D-605 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alper Çoban (19), idaresindeki 61 ACB 415 plakalı Volkswagen marka otomobiliyle seyir halinde ilerlediği sırada, önündeki tırın ani fren yaptığını görünce yavaşlayarak durdu. Bu sırada arkadan gelen 5 araç da duramayarak birbirlerine girdi. Kazada 2 çocuk yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı.

6 aracın birbirine girdiği kazada 2 çocuk yaralandı
6 aracın birbirine girdiği kazada 2 çocuk yaralandı
6 aracın birbirine girdiği kazada 2 çocuk yaralandı
6 aracın birbirine girdiği kazada 2 çocuk yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA TAŞÖREN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Özcan Deniz Guy Ritchie Hande Erçel Ceyda Düvenci
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Cüneyt Çakır Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Rusya Kavga Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 6 aracın birbirine girdiği kazada 2 çocuk yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 10:56:04. #1.15#
title