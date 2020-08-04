6 araç birbirine girdi, bir tek kişi bile yaralanmadı 6 araç birbirine girdi, bir tek kişi bile yaralanmadı Sivas'ta 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında tek bir kişinin bile burnunun kanamaması sevindirdi Sivas'ta 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişinin bile yaralanmaması sevindirdi.

6 araç birbirine girdi, bir tek kişi bile yaralanmadı Sivas'ta 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında tek bir kişinin bile burnunun kanamaması sevindirdi SİVAS - Sivas'ta 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişinin bile yaralanmaması sevindirdi. Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Erzincan karayolu Halit Rıfat Paşa Üstgeçidinde meydana geldi. Sivas'tan Erzincan istikametine gitmekte olan araçlar takip mesafesine dikkat etmeyince bir otomobilin ani fren yapması ile araçla birlikte arkadan gelen 6 araç birbirine girdi. Araçlarda maddi hasar oluştu. Kazada yaralanan olmadı. Yol bir süre araç ulaşımına kapandı. Kaynak: İHA