"6. Anadolu Medya Ödülleri" sahiplerini buldu (1)
Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ödülleri sahiplerine vermesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "6. Anadolu Medya Ödülleri" programına katıldı.
Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdimi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ödülleri sahiplerine vermesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "6. Anadolu Medya Ödülleri" programına katıldı. (1)