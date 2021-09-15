'6. Anadolu Medya Ödülleri' sahiplerini buldu (1) - Haberler
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"6. Anadolu Medya Ödülleri" sahiplerini buldu (1)

AA - Haberler | Güncel

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ödülleri sahiplerine vermesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "6. Anadolu Medya Ödülleri" programına katıldı.

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ödülleri sahiplerine vermesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "6. Anadolu Medya Ödülleri" programına katıldı. (1)

6. Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu (1)

6. Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu (1)

6. Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu (1)

AA - Son Dakika Haberleri
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Haber: '6. Anadolu Medya Ödülleri' sahiplerini buldu (1) - Haberler
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