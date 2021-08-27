6 AMELİYAT GEÇİREN YUSUF KAMİL ARTIK YÜRÜYEBİLİYOR
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6 AMELİYAT GEÇİREN YUSUF KAMİL ARTIK YÜRÜYEBİLİYOR

6 AMELİYAT GEÇİREN YUSUF KAMİL ARTIK YÜRÜYEBİLİYOR
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde doğuştan kaval kemiği yokluğu olarak bilinen 'ibial hemimelia' hastalığı nedeniyle bir bacağı kısa olan 3,5 yaşındaki Yusuf Kamil Göl, yapılan 6'ncı ameliyatla sağlığına kavuştu.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde doğuştan kaval kemiği yokluğu olarak bilinen 'ibial hemimelia' hastalığı nedeniyle bir bacağı kısa olan 3,5 yaşındaki Yusuf Kamil Göl, yapılan 6'ncı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Nazilli'de yaşayan Sinan-Hatice Göl çiftinin ilk çocuğu Yusuf Kamil, milyonda bir görülen 'tibial hemimelia' (doğuştan kaval kemiği yokluğu) hastası olarak dünyaya geldi. Küçük Yusuf Kamil'in sağ bacağındaki sorunun tedavisi için doktorlara giden çift, bir sonuç alamadı. Aile, çocuklarını İstanbul'da özel bir hastaneye götürdü. Yusuf Kamil, daha 6 aylıkken ameliyat oldu. 28 Haziran 2018 yılında gerçekleşen ilk operasyon sonrası Yusuf Kamil'e 4 ameliyat ile bir dizi işlem uygulandı; kaval kemiğinin yerine fibula kemiği kondu, ayağından alınan kıkırdakla da protez diz yapıldı. Tüm bu işlemlerin ardından haftanın iki günü Yusuf Kamil, fizik tedavi görmeye başladı. Yoğun bir tedavi sürecinin ardından Yusuf Kamil, ilk adımı 1,5 yaşında atmayı başardı.

Şimdi 3,5 yaşında olan ve sağ bacağı sol bacağına göre 5 santimetre kısa kalan, özel ayakkabı sayesinde yürüyebilen Yusuf Kamil için yapılacak son ameliyat için doktorlar 15 bin lira istedi. Maddi sıkıntı çektiğini belirten Sinan Göl, Nazilli Engelliler ve Engellilere Destek Verenler Derneği (NAZENDER) Başkanı Tayfun Yazıcı'dan yardım istedi. Babanın talebi üzerine Yazıcı, gereken parayı hayırsever iş insanlarından toplayarak aileye teslim etti. 23 Ağustos'ta ameliyata giren Yusuf Kamil'in, daha önceki ameliyatlarında birleşmeyen kemiklerinin arasına platin takıldı. Tedavisi tamamlanan Yusuf Kamil, taburcu edildi.

Yusuf Kamil'i ziyaret eden ve hayırsever bir insanı tarafından gönderilen tableti teslim eden NAZENDER Başkanı Yazıcı, şunları söyledi

Nazilli duyarlı insanların yaşadığı bir yer; halkımız ile el ele verdiğimiz sürece tüm engelleri aşarız. Yusuf Kamil, artık kendi ayakları üzerinde hayata tutunabilecek. Bunu başaracağına inanıyorum. Çünkü çok güçlü bir çocuk, hayat dolu.

Göl çifti de çocuklarının tedavisi için seferber olan Yazıcı'ya teşekkür etti.

6 AMELİYAT GEÇİREN YUSUF KAMİL ARTIK YÜRÜYEBİLİYOR
6 AMELİYAT GEÇİREN YUSUF KAMİL ARTIK YÜRÜYEBİLİYOR
6 AMELİYAT GEÇİREN YUSUF KAMİL ARTIK YÜRÜYEBİLİYOR
6 AMELİYAT GEÇİREN YUSUF KAMİL ARTIK YÜRÜYEBİLİYOR
6 AMELİYAT GEÇİREN YUSUF KAMİL ARTIK YÜRÜYEBİLİYOR
6 AMELİYAT GEÇİREN YUSUF KAMİL ARTIK YÜRÜYEBİLİYOR
6 AMELİYAT GEÇİREN YUSUF KAMİL ARTIK YÜRÜYEBİLİYOR
6 AMELİYAT GEÇİREN YUSUF KAMİL ARTIK YÜRÜYEBİLİYOR
6 AMELİYAT GEÇİREN YUSUF KAMİL ARTIK YÜRÜYEBİLİYOR
6 AMELİYAT GEÇİREN YUSUF KAMİL ARTIK YÜRÜYEBİLİYOR
6 AMELİYAT GEÇİREN YUSUF KAMİL ARTIK YÜRÜYEBİLİYOR
6 AMELİYAT GEÇİREN YUSUF KAMİL ARTIK YÜRÜYEBİLİYOR
6 AMELİYAT GEÇİREN YUSUF KAMİL ARTIK YÜRÜYEBİLİYOR
6 AMELİYAT GEÇİREN YUSUF KAMİL ARTIK YÜRÜYEBİLİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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6 AMELİYAT GEÇİREN YUSUF KAMİL ARTIK YÜRÜYEBİLİYOR - Haberler
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