6. Altın Fırça Suluboya Yarışması ve Festivali"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Suluboya Derneğinin işbirliğiyle düzenlenen "6. Uluslararası Altın Fırça Suluboya Yarışması ve Festivali" kapsamında dereceye girenlere ödülleri verildi.



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken, Gaziantep Sanat Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, kentin ünlü sanatçıları ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.



Sanatın hayatın içerisinde çok önemli işlevi olduğunu vurgulayan Köken, "Dünyayı çocuklar ya da sanatçılar yönetseydi hiçbir sıkıntı olmayacaktı diye düşünüyorum. O yüzden sanatçıyla şehrin buluşması çok önemli." dedi.



Festivalin bu noktada çok önemli bir rol üstlendiğini dile getiren Köken, "Sanatla Çin'den Amerika'ya kadar 25 ülkeden insan, bir noktada buluşabiliyor. Demek ki ortak noktaları çoğalttıkça dünyada savaşlar, kavgalar azalacak ve paraları güzel şeylere harcayabiliriz." diye konuştu.



Festivalin onur konuğu ülke Uluslararası Suluboya Derneği Çin Şube Başkanı ve dünyaca ünlü ressam Liu Yi da Türkiye'de olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.



"Sanat Yoluyla Sevgi, Barış ve Hoşgörü" başlığında süren festival kapsamında ressamlar, Gaziantep'in tarihi ve turistik mekanlarını konu alan sulu boya resimleriyle yarışmaya katıldı.



Yarışmada Kore'den katılan Park You Mee birinci, Ekvator'dan gelen Hugo Rueda ikinci, Hindistan'dan katılan Amit Kapoor üçüncü oldu. Ayrıca 14 yarışmacıya mansiyon ödülü verildi.



Çin, Ukrayna, Kosova, Almanya, Kanada, Azerbaycan, Hindistan ve Macaristan gibi ülkeler başta olmak üzere 25 ülkeden yaklaşık 65'i yabancı 150 ressam yarışmaya katıldı.