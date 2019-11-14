6 ALMAN VATANDAŞI TERÖRİST SINIRDIŞI EDİLDİ
DHATürkiye'deki geri gönderme merkezinde işlemleri tamamlanan Alman vatandaşı 6 Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) uçakla Berlin'e gönderildi.
14.11.2019 16:18 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:18
DHA
Türkiye'deki geri gönderme merkezinde işlemleri tamamlanan Alman vatandaşı 6 Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) uçakla Berlin'e gönderildi.Öğle saatlerinde işlemleri tamamlanan 4'ü kadın 6 kişi, Göç İdaresi'ne ait bir araçla ve jandarma eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirildiler. Burada bir süre bekletilen 6 kişi, saat 16.15'te Berlin'e hareket eden uçağa bindirildiler. Uçak daha sonra İstanbul Havalimanı'ndan hareket etti.
Görüntü Dökümü--------------Uçaktan görüntüler-Uçağın altındaki minibüs-YTS'lerin araçtan indirilmesi-Jandarma nezaretinde YTS'lerin uçağa bindirilmesi
-Genel ve detay görüntüler
Kaynak: DHA