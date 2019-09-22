22.09.2019 22:00

6. Aksu Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Mehmet Yeşil Yeşil kazandı.

İlçe stadında gerçekleştirilen etkinlikte, 800'e yakın güreşçi mücadele etti.

Final maçında Mehmet Yeşil Yeşil ile Cengizhan Şimşek karşılaştı.

6. Aksu Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlık unvanı, rakibi Cengizhan Şimşek'i yenen Mehmet Yeşil Yeşil'in oldu.

Orhan Okulu ve Şaban Yılmaz da üçüncülüğü elde etti.

Güreşler sonunda dereceye giren güreşçilere madalya ve hediye takdim edildi.

Kaynak: AA