6 ailenin yaşadığı apartmandaki karantina sona erdi
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6 ailenin yaşadığı apartmandaki karantina sona erdi

02.10.2020 09:50 | Son Güncelleme: 02.10.2020 09:55
6 ailenin yaşadığı apartmandaki karantina sona erdi

Afyonkarahisar İl Hıfzıssıhha Meclisi kararı ile kentte vaka sayıları yüksek olduğu için karantinaya alınan ve 6 ailenin yaşadığı apartmandaki karantina sona erdi.

Afyonkarahisar İl Hıfzıssıhha Meclisi kararı ile kentte vaka sayıları yüksek olduğu için karantinaya alınan ve 6 ailenin yaşadığı apartmandaki karantina sona erdi.

İl Hıfzıssıhha Meclisi Vali Gökmen Çiçek başkanlığında toplandı. Toplantıda Hattat Karahisar Mahallesinde Korona virüsten dolayı karantinaya alınan ve 6 ailenin yaşadığı öğrenilen binadaki karantina sona erdi. Konu ile ilgili Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada ise "Binaya uygulanan karantinanın, olumlu gelişmeler sonucunda kaldırılmasına karar verilmiştir" ifadesine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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