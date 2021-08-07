6 Ağustos 2021 Haberleri
6 Ağustos 2021 Manşet Haberleri.
- Beşiktaş hazırlık maçında Adana Demirspor'la 1-1 berabere kaldı
- Kılıçdaroğlu'ndan adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen belediye başkanlarına mesaj: İkinci dönem de devam etmeliler
- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Benim partimin mülteci politikası yok' diyen Tanju Özcan'a yanıt: Asla öyle bir şey olamaz
- Teixeira'nın Beşiktaş'a maliyeti belli oldu! Brezilyalı yıldız yıllık 3 milyon euro kazanacak
- Son Dakika: Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü üzerine gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklandı
- Erol Uygun'dan Esra Hankulu'nun kuzenine tehdit: Canıyla değil, ailesiyle ödeyecek
- PSG ile anlaşma aşamasında olan Messi'ye, Katar'dan astronomik teklif! 1 milyar euro ödemeye hazırlar
- Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun hakkında tutuklama talebi
- Türk Hava Kurumu'nun gayrimenkullerini satışa çıkaran kayyuma, mahkeme 'dur' dedi
- Vitor Pereira kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! 4 futbolcunun daha kadro dışı kalması an meselesi
- Son Dakika: Tehditler savuran Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun gözaltına alındı
- Orman işçileriyle kavga eden Yusuf Güney: Böyle zamanlarda küslük olmaz, şikayetlerimi geri çekeceğim
- Orman yangınları sonrası ülke geneli için kül uyarısı: Önümüzdeki birkaç gün rastlayabiliriz
- Galatasaray'da Falcao, Inter Miami'nin teklifini kabul etti! Ayrılık kısa süre içerisinde gerçekleşecek
- Bolu'da yabancılara 10 kat su zammı oylanamadı
- Mesut Özil, yakın arkadaşını Fener'e getirmek için devrede! Sead Kolasinac için ilk temas kuruldu
- Son Dakika: Türkiye'de 6 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 101 kişi vefat etti, 23 bin 957 yeni vaka tespit edildi
- İki gaspçı, kuyumcudan gerçek sandıkları 60 imitasyon bilezik çaldı
- Meteoroloji'den altı bölge için sağanak uyarısı! İçlerinde yangın bölgeleri de var
- Kolombiya'da oynanan maçta kan donduran görüntüler! Rakip takım taraftarının kafasını ezmeye çalıştılar
- Yangın söndürme uçağının su almasını engelleyen jetski hakkında soruşturma
- Son Dakika: Fenerbahçe resmen imzayı attırdı! Burak Kapacak artık sarı-lacivertli formayı giyecek
- Milas'taki Yeniköy Termik Santrali'nde yangına karşı tedbir alındı
- Ünlü model Khloe Kardashian'dan çarpıcı itiraf: Bekaretimi 14 yaşında kaybettim
- Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta! Siyah-beyazlılar, Leicester City'le her konuda anlaşmaya vardı
- Taksim-Kabataş füniküler hattı 20 gün kapatılıyor
- Sosyal medyadan polisleri tehdit eden şahıs tutuklandı
- Son Dakika: Merih Demiral, Atalanta'da! Satın alma opsiyonuyla kiralandı
- İtfaiye ekipleri rüzgarın etkisiyle alevlerin arasında kaldı! Korku dolu anlar kamerada
- Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den Ziya Selçuk'un kısa konuşmasına gönderme: Bu kadar kısa bir konuşma beklemiyorduk
- 20 santimetrelik çekirgenin etçil olduğunu mangaldan kalan eti yiyince anladılar
- Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in ölüm raporunda çarpıcı detay! Köpek korkusu ölüm getirmiş
- MasterChef yarışmacısı Fikret Tuğ: Fatih Terim'i örnek alıyorum, şampiyonluktan başka ihtimal yok
- İstanbul dahil 4 ilimizi kül bulutu sardı! Solunum hastalığı olanlar dışarı çıkmasın
- Altının kilogramı 496 bin liraya geriledi
- Kilyos'taki ünlü plajda ''tesettür'' tartışması! İşletme sahibi salgını bahane etti
- Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yargıtay'dan yıllık izinde 'cumartesi' kararı
- Vatandaşla tartışan Akşener küplere bindi: Hakkımı helal etmiyorum, haram olsun hepinize
- Burak Kapacak, Fenerbahçe'de! Vize almak için İstanbul'a gelen futbolcuyu Bordeaux'nun elinden kaptılar
- Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakmasını bekliyor