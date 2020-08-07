6 Ağustos 2020 Haberleri
6 Ağustos 2020 Manşet Haberleri.
07.08.2020 00:15 | Son Güncelleme: 07.08.2020 00:15
- Cinsiyetçi küfür eden Murat Övüç'e bir darbe daha! Yerine Yeşim Salkım çıkacak
- Güzel oyuncu Hande Soral, yeni imajıyla beğeni topladı
- Yunanistan ve Mısır'ın imzaladığı anlaşmaya Türkiye'den yanıt gecikmedi! Yeni Navtex ilan edildi
- Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü: Koronavirüs testleri için kullanılan kitler arızalı çıktı
- Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
- İtalyan ekibi Sampdoria, Belhanda ve Feghouli'yi transfer etmek istiyor
- Bakan Koca, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini eleştirenlere İngilizlerin yayınıyla yanıt verdi
- Trabzonspor'la olan sözleşmesi sona eren Jose Sosa, Fenerbahçe'ye önerildi
- ABD'de hükümet çalışanları artık TikTok'u indiremeyecek
- Dereye elektrik verip balık tutmaya çalışan genç, akıma kapılıp yaşamını yitirdi
- Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan-Mısır anlaşmasına tepki: Türkiye ve Libya'nın kıta sahanlığı ihlal ediliyor
- Konut ve taşıt kredisi faizleri yükseltildi
- 'İnek sağmaya gidiyorum' diye evden çıkan Özlem'den 3 gündür haber alınamıyor
- Bir marangoz, husumetli olduğu şahıs tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle öldürüldü
- Son Dakika: Türkiye'de 6 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1153 yeni vaka tespit edildi
- Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten gerilimi tırmandıracak sözler: Mısır'la imzalanan anlaşma meşru
- İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi
- Sanatçı Cahit Berkay'dan yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'ye tepki: Verdiğim oyu haram ettirme
- Vakaların artmasıyla sıkılaştırılan denetimlere katılan kaymakam, tıka basa dolu otobüsü boşalttı
- İçişleri Bakanı Soylu başkentte halk otobüsüne bindi, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu
- İstanbul'da önemli ekonomi toplantısı! Merkez Bankası, BDDK ve bankacılar bir araya geldi
- Karabük'te Kurban Bayramı'nın ikinci gününden itibaren vaka sayıları arttı
- Pentagon, terör örgütü YPG/PKK'nın çocukları silah altına almaya devam ettiğini açıkladı
- Son Dakika: Trabzonspor'dan ayrılan Filip Novak, Fenerbahçe'ye transfer oldu
- Son Dakika: Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'ın alacağı ücret belli oldu
- Barcelona, milli futbolcu Çağlar Söyüncü için Leicester City'ye 40 milyon önerdi
- Son Dakika: Dışişleri'nden Yunanistan ile Mısır arasında yapılan deniz yetki anlaşmasına tepki: Bizim için yok hükmündedir
- Son dakika: Dolar 7,31'le tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
- 'Çocukluk aşkıma geri döndüm' diyen Caner'den Fenerbahçe itirafı: Daha önce dönmek istedim ama olmadı
- 8 yaşındaki kardeşini katleden cani ağabeyin sözleri olaydan daha vahim: Bilerek ve isteyerek öldürdüm
- Son dakika: BDDK, yurt dışı bankalara TL işlemlerde muafiyet tanıdı
- Son Dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş'la yollarını ayıran Caner Erkin'le 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
- İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan darbeci pilota müebbet hapis cezası verildi
- Lübnan'daki patlamanın en yakın görüntüsü ortaya çıktı
- Mısır ile Yunanistan münhasır ekonomik bölge anlaşması imzaladı
- Antalya Baro Başkanı Polat Balkan, kalp krizi geçirdi
- Demiri için yakılan kanepeden sıçrayan kıvılcımlar orman yangınına sebep oldu
- Şanlıurfa'da evinden çıktıktan sonra kaybolan 10 yaşındaki çocuk, Gaziantep'te ortaya çıktı
- Son Dakika: Merkez Bankası'ndan döviz ve altın açıklaması: Piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması için tüm araçlar kullanılacak
- Meclis Başkanı Şentop: Erken seçim, hukuken mümkün ancak bu sistemde zor